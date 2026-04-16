En un contexto de llegada y regreso de marcas internacionales al mercado argentino, el desembarco de una de las firmas de moda más queridas está a punto de suceder. H&M, el gigante sueco del fast fashion, con presencia en más de 79 países, avanza en negociaciones para abrir su primer local oficial en la Argentina. Según trascendió, la primera tienda podría instalarse en un shopping de la Ciudad de Buenos Aires, con Alto Palermo como una de las ubicaciones con mayor potencial por formato y afluencia. Con cerca de 4000 tiendas en más de 79 países y una facturación anual que supera los u$s 22.000 millones, H&M es uno de los jugadores más relevantes del retail de moda a nivel global. En la Argentina, aunque todavía no cuenta con locales propios, la marca ya tiene un fuerte posicionamiento entre quienes compran indumentaria en viajes al exterior. Antes de dar el salto al formato de tienda física, H&M tuvo una primera presencia formal en el mercado local a fines del año pasado, cuando comenzó a vender prendas en sucursales de la cadena Coto. Ese desembarco se dio en seis puntos entre el AMBA y la Costa Atlántica, con colecciones cápsula de verano. Los precios se mantuvieron alineados con el posicionamiento internacional de la marca, con remeras desde $ 19.000, tops desde $ 24.999 y prendas como jeans, camisas o vestidos a partir de $ 45.999. El actor clave detrás de este posible desembarco es IRSA, dueño de algunos de los principales centros comerciales del país. Las conversaciones con H&M estarían muy avanzadas, aunque todavía restan definiciones vinculadas a las condiciones comerciales y, especialmente, a la disponibilidad de un local de gran superficie. No se trata de un detalle menor ya que el formato de H&M requiere espacios amplios que permitan integrar en una misma tienda sus líneas de mujer, hombre y niños, uno de los diferenciales de la marca a nivel mundial. El modelo de negocio que adoptará H&M en la Argentina todavía está en análisis. La opción preferida sería una operación directa, como ocurre en países vecinos, aunque no se descarta una expansión a través de socios regionales que ya gestionan la marca en América Latina. La llegada de H&M se da en paralelo a un movimiento más amplio de marcas internacionales que ingresan o regresan a la Argentina. Entre ellas aparece Mango, que volverá después de más de 20 años con un plan de cinco locales en cinco años y una primera apertura prevista también en Alto Palermo. En el segmento premium, se confirma el regreso de Giorgio Armani, con aperturas de Armani Exchange y, en una segunda etapa, Emporio Armani. También desembarcaron firmas como Maje, Farm Rio, The Kooples y Montblanc, mientras que otras como Victoria’s Secret, Tous y Miniso continúan expandiéndose.