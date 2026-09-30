Los dueños afectados disponen de un plazo de diez días hábiles a partir de la notificación para iniciar un procedimiento judicial.

El Gobierno federal decretó la expropiación de diversos terrenos de propiedad privada que serán destinados a la construcción del Tren Interurbano AIFA-Pachuca. En Hidalgo, la medida contempla predios ubicados en cinco municipios: Mineral de la Reforma, Tizayuca, Tolcayuca, Villa de Tezontepec y Zapotlán de Juárez.

La disposición fue publicada este martes 29 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y establece que la superficie expropiada para desarrollar el proyecto ferroviario asciende a 107,378.835 metros cuadrados, correspondientes a 98 inmuebles particulares localizados entre Hidalgo y el Estado de México.

La expropiación alcanza a predios ubicados en cinco municipios de Hidalgo y modifica parcialmente el régimen de ocupación temporal establecido anteriormente.

Municipios de Hidalgo afectados por la expropiación del Tren AIFA-Pachuca

En Hidalgo, los terrenos afectados se encuentran en los siguiente lugares:

Mineral de la Reforma

Tizayuca

Tolcayuca

Villa de Tezontepec

Zapotlán de Juárez

Se trata de zonas consideradas dentro del recorrido de la infraestructura que permitirá conectar la entidad con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

El nuevo decreto también modifica una disposición anterior relacionada con estos terrenos. En concreto, deja parcialmente sin efectos el decreto mediante el cual se había establecido la ocupación temporal de 110,296.687 metros cuadrados, correspondientes a 99 inmuebles privados.

De esta manera, la nueva resolución modifica el régimen jurídico de los predios que habían sido considerados para la ejecución de las obras.

Detalles del decreto anterior

El antecedente se remonta a mayo de este año, cuando el Gobierno federal publicó un decreto para disponer temporalmente de terrenos necesarios para la construcción de infraestructura pública y vías férreas vinculadas con el proyecto AIFA-Pachuca.

En aquella ocasión, la autoridad señaló que la obra tenía como objetivo fortalecer la conexión entre Hidalgo, el Estado de México y las zonas metropolitanas del Valle de México.

El documento también contemplaba el pago de una compensación a valor de mercado a los propietarios de los inmuebles afectados por la ocupación temporal, siempre que pudieran acreditar de manera legal sus derechos sobre los terrenos.

Expropiacion de terrenos para obras de transporte público

Con la nueva disposición, la Federación pasa de un esquema de ocupación temporal a la expropiación de la superficie requerida para continuar con el proyecto ferroviario.

El decreto identifica de manera específica los municipios de Hidalgo involucrados, lo que permite dimensionar las zonas de la entidad que forman parte del trazado de la obra.

El Tren Interurbano AIFA-Pachuca se integra a los proyectos ferroviarios impulsados para mejorar la conectividad en el centro del país. En Hidalgo, la construcción requiere la liberación de terrenos ubicados a lo largo del recorrido, principalmente en los puntos destinados a la vía férrea y a la infraestructura complementaria.