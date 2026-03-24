A lo largo de las últimas décadas, buena parte de la dirigencia política, empresarial y mediática argentina pasó por un mismo circuito educativo: un puñado de colegios privados tradicionales, en su mayoría bilingües y con una fuerte impronta internacional. Varias de estas instituciones educativas no solo formaron presidentes y funcionarios, sino también empresarios, banqueros y referentes del mundo corporativo. En 2026, estudiar en estos colegios implica una inversión que ya supera los $ 2 millones por alumno, dependiendo del nivel educativo, las actividades adicionales y las cuotas de matrícula. En 1948, el Colegio Cardenal Newman abrió sus puertas sobre la Avenida Belgrano 1548. La institución se caracteriza por su fuerte tradición católica y su red de exalumnos influyentes. En sus aulas, estudiaron el ex presidente Mauricio Macri y su grupo de amigos, como el empresario Nicolás Caputo y los ex ministros Jorge Triaca (Trabajo) y Alfonso Prat-Gay (Hacienda y Finanzas). Fundado por la congregación irlandesa Christian Brothers, este colegio privado católico y bilingüe ofrece educación inicial, primaria y secundaria. Su propuesta educativa indica que combina tradición y formación en valores con contenidos orientados a preparar a los alumnos para un contexto global. En línea con ese perfil internacional, los estudiantes suelen rendir exámenes de Cambridge y el Bachillerato Internacional al finalizar el secundario. Los aranceles para el ciclo lectivo 2026 incluye matrícula (derecho de inscripción o reinscripción) y cuotas mensuales. La matrícula varía según nivel y condición del alumno: en nivel inicial parte de unos $ 631.638 para sala de cuatro años actuales y llega a más de $ 1,5 millones para ingresantes. En primaria, oscila aproximadamente entre $ 1,09 millón y $ 1,25 millones para alumnos actuales, mientras que en secundaria va de cerca de $ 1,49 millones a $ 1,59 millones, con valores más altos para ingresantes. En cuanto a las cuotas, el colegio establece aranceles mensuales facturados en 10 pagos (de febrero a noviembre). Para la sala de tres se establece un total de $ 664.370; para sala de cuatro, de $ 735.356 y para la sala de cinco, el valor a pagar es de $ 1.172.191. Estas sumas incluyen comisiones, mantenimiento por servicio y los costos por el Consejo de Educación Católica). En primaria, los ingresantes de primero, segundo y tercer grado deberán abonar una cuota de $ 1.284.375 al mes; para quienes estén en cuarto, quinto y sexto, el valor mensual asciende a $ 1.470.600. Para los del nivel secundario (hasta cuarto año) el pago escolar es de $ 1.757.896 al mes, mientras que para los de quinto y sexto año, la cuota es de $ 1.868.998. Ubicado en el barrio porteño de Villa Devoto, el colegio Cardenal Copello -donde estudió el presidente Javier Milei- es una de las instituciones educativas más reconocidas de la zona. La historia del establecimiento se remonta a 1933, cuando los primeros Hermanos Menesianos llegaron a la Argentina y comenzaron a dar clases en Tucumán y Buenos Aires mientras buscaban crear su propio colegio. En 1937 colocaron la piedra fundamental en Villa Devoto y un año después, en 1938, el Copello abrió sus puertas con apenas 64 alumnos. Actualmente, la institución reúne a cerca de 1300 estudiantes y mantiene la misión educativa cristiana inspirada en su fundador. Los niveles inicial, primario y secundario funcionan en distintos edificios ubicados a pocas cuadras entre sí. El colegio ofrece modalidades de jornada simple y completa; en esta última, los alumnos suman una formación intensiva en inglés que le da al proyecto un perfil bilingüe. Para el ciclo lectivo 2026, la matrícula del Colegio Cardenal Copello varía según el nivel: en inicial va de $ 490.000 (salas de 1 a 3 años) a $ 548.000 (salas de 4 y 5), el mismo valor que primaria; mientras que en secundaria asciende a $ 660.000. Este monto se paga en cuatro cuotas entre octubre de 2025 y enero de 2026, con un descuento del 50% desde el cuarto hijo. El arancel educativo anual se abona en 10 cuotas mensuales de marzo a diciembre de 2026, con posibilidad de ajustes si lo autoriza el Ministerio de Educación porteño. Además, se suma una contribución anual a la Asociación Amigos del colegio (alrededor de $ 8052,70 por alumno) y cargos adicionales como seguro, asistencia médica, plataforma educativa y equipamiento/mantenimiento, que pueden financiarse en cuotas. El Northlands School, con sedes en Olivos y Nordelta, es otro de los establecimientos más reconocidos del circuito educativo de alto poder adquisitivo. De tradición británica y fuerte enfoque bilingüe, el colegio ofrece programas internacionales y actividades extracurriculares vinculadas al liderazgo y los deportes. También se incluyen materias como artes visuales, dramáticas y musicales como parte del currículo obligatorio desde Primaria. Entre sus egresados más conocidos se destaca Máxima Zorreguieta, actual reina consorte de los Países Bajos. También pasaron por sus aulas integrantes de la familia Blaquier, propietaria del Ingenio Ledesma, uno de los grupos agroindustriales más importantes del país. Para el nuevo ciclo lectivo, los aranceles educativos -en la sede Nordelta- contemplan matrícula y cuota mensual con valores diferenciados según nivel y modalidad. En educación inicial, las matrículas van desde los $ 520.500 en sala de 1 año hasta $ 1.419.000 en sala de 5 años, con cuotas que varían según jornada (medio día o día completo). En primaria, la matrícula y la cuota mensual oscilan entre $ 1.867.500 para primero a tercer grado y $ 2.100.000 para cuarto a sexto. En tanto, en secundaria, los valores parten de los $ 2.550.000 para primero a tercero y alcanzan los $ 2.760.000 en cuarto, quinto y sexto año. En todos los casos se suma un aporte fijo de $ 34.000 correspondiente al fondo de becas. Fundado en 1898 por la comunidad anglicana, St. George ‘s College es uno de los colegios bilingües más tradicionales del país. Entre sus exalumnos se encuentra el empresario Raúl Moneta, así como también los hijos de figuras públicas como el periodista Jorge Lanata y el dirigente político Diego Santilli. La institución ofrece una formación académica bilingüe con fuerte orientación internacional, que incluye preparación para exámenes globales y programas que facilitan el acceso a universidades del exterior. Según datos difundidos por la propia comunidad de egresados, entre el 12% y el 15% de los alumnos ocupan cargos de alta dirección como directores o fundadores de empresas. Entre los casos más exitosos se encuentra Alejandro Nicolás “Gucho” Aguzin, quien fue CEO de la Bolsa de Hong Kong (HKEX) entre 2021 y 2024, uno de los mercados financieros más importantes del mundo. Antes de asumir ese cargo, Aguzin desarrolló gran parte de su carrera en JP Morgan, donde llegó a liderar el negocio de banca privada internacional. La red de graduados también tiene presencia en fondos de inversión internacionales, grandes compañías industriales y sectores clave de la economía local, como el agro, la banca global y consultoras de primer nivel, además de haber aportado funcionarios a áreas del Gobierno nacional. En cuanto a los costos, los últimos aranceles publicados para el ciclo lectivo 2025 varían según el nivel educativo: en jardín parten de $ 750.000 mensuales para K1 y K2 y llegan a $ 1.000.000 en K3; en primaria oscilan entre $ 1.250.000 y $ 1.700.000; mientras que en secundaria se ubican entre $ 1.975.000 y $ 2.100.000. La institución señaló además que, dependiendo del contexto económico del próximo ciclo, podría aplicar bonificaciones sobre matrícula o cuotas, decisión que quedará sujeta a su propio criterio.