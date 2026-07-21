En el informe más reciente del Global Firepower Index correspondiente a 2026, España se sitúa como la 18.ª potencia militar a nivel mundial entre 145 países evaluados, con un PowerIndex de 0,3247, un indicador que resume capacidades terrestres, aéreas, navales, logísticas y financieras de cada fuerza armada. Este posicionamiento refleja la continuidad en la modernización y fortalecimiento del Ejército español tras años de mejoras en equipamiento, entrenamiento y planificación estratégica.

El Global Firepower Index compara a 145 países a partir de más de 60 variables cuantitativas, que abarcan desde el número de efectivos, flota aérea y naval, hasta presupuesto de defensa, capacidades logísticas y estructura financiera. En la revisión de 2026, España registra un PowerIndex de 0,3247, manteniéndose cerca de países como Irán e Israel y por delante de naciones como Egipto o Ucrania en el posicionamiento global.

Esta es la nueva posición del Ejército en el ranking mundial de Fuerzas Armadas en 2025. (Imagen: Shutterstock)

Factores esenciales del ascenso de las fuerzas armadas españolas

El ascenso del Ejército español en el ranking se fundamenta en un proceso continuo de modernización de equipamiento militar, la adquisición de plataformas tecnológicas avanzadas y la renovación de estructuras obsoletas. Además, el presupuesto de defensa ha exhibido incrementos constantes en los últimos años, facilitando mayores inversiones en sistemas de armas, formación y tecnología operacional, en concordancia con los compromisos de España dentro de la OTAN.

De igual manera, la participación activa de España en misiones internacionales de paz y seguridad, bajo el auspicio de organizaciones como la OTAN y la ONU, ha robustecido la experiencia y el prestigio de sus Fuerzas Armadas en el contexto global. Estas misiones no solo favorecen la estabilidad internacional, sino que también optimizan la interoperabilidad y preparación de las tropas españolas.

Esta es la nueva posición del Ejército en el ranking mundial de Fuerzas Armadas en 2025. (Imagen: Shutterstock)

Ubicación de las fuerzas armadas de España en comparación con otras potencias

En el contexto europeo del ranking Global Firepower, el Ejército español se posiciona detrás de potencias como Francia y el Reino Unido, que ostentan posiciones con mayor capacidad de despliegue y recursos, y se mantiene competitivo frente a Alemania y otras naciones de la Unión Europea. A nivel mundial, Estados Unidos encabeza la clasificación, seguido de Rusia y China en el top 3, con India y Corea del Sur también situándose entre las principales fuerzas militares globales.

En el contexto latinoamericano del Global Firepower Index 2026, Brasil continúa siendo la principal potencia militar de la región, ocupando el puesto 11 a nivel mundial, fortaleciendo su posición por encima de otras fuerzas regionales gracias a una combinación del tamaño de sus fuerzas armadas, capacidades logísticas y alcance estratégico. Según este mismo ranking, Argentina se posiciona como la segunda potencia militar en América Latina, ubicada en el puesto 32 del ranking, seguida por México en el puesto 36, lo que refleja las disparidades en capacidades operativas y recursos entre las naciones de la región.

Ejército español: innovación, ciberdefensa y modernización

A pesar de los avances, el Ejército español enfrenta desafíos considerables. La necesidad de mantener y mejorar la preparación operativa, así como continuar con la modernización de equipos y la formación del personal, son áreas prioritarias. Además, la adaptación a nuevas formas de guerra, incluyendo la ciberseguridad y las operaciones en el espacio, requiere atención constante.

El compromiso de España con la innovación tecnológica y la colaboración internacional será fundamental para mantener y mejorar su posición en rankings futuros. La implicación en proyectos europeos de defensa y la inversión en investigación y desarrollo en el sector militar son pasos esenciales en esta dirección.

La posición consolidada del Ejército español en el ranking mundial de fuerzas armadas demuestra el esfuerzo continuo por adaptarse a un entorno global cambiante y garantizar la seguridad nacional e internacional. Este reconocimiento refleja el compromiso y la dedicación de las Fuerzas Armadas españolas, así como el apoyo social e institucional para encarar los retos de defensa y seguridad en las próximas décadas.