Mejor que China y Rusia El país de América Latina que será la Suiza de la región y lidera el ranking de calidad de vida.

El Índice de calidad de vida es una herramienta utilizada para evaluar el bienestar de una población a partir de distintos factores, como salud, medio ambiente y salario. En esta evaluación, Uruguay ocupa un lugar destacado.

Cuando se habla de calidad de vida, muchos piensan en países de Europa Central, especialmente en Suiza. Sin embargo, en los últimos años un país de América Latina ha ganado protagonismo en este tipo de mediciones y se posiciona como el mejor de la región.

El país de América Latina con menor tasa de desempleo que supera incluso a potencias mundiales. Archivo.

Uruguay se consolida como líder en América Latina

El índice elaborado por Numbeo, una plataforma internacional de colaboración, examina la interrelación entre ingresos, costo de vida, tráfico, clima, seguridad, salud y contaminación.

En esta clasificación, Países Bajos se sitúa en la primera posición a nivel global, mientras que Uruguay se distingue como el país con la mejor calidad de vida de América Latina y supera a naciones como China y Rusia.

De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, entre 1990 y 2023, el país ha logrado avances significativos:

la esperanza de vida aumentó 5,14 años

los años esperados de escolarización crecieron 4,52 años

el ingreso per cápita se incrementó en más de un 110%.

Estos logros justifican el aumento del Índice de Desarrollo Humano (IDH) del país en un 20,9% proyectado para el año 2025.

Los países con la mejor calidad de vida en la región

Uruguay ha sido reconocido por su desarrollo sostenible, su energía limpia y su compromiso con la inclusión social, factores que refuerzan su posición como un referente en la región.

Montevideo se posiciona entre las ciudades más seguras y habitables de América Latina. Asimismo, su población goza de elevados niveles de libertad civil, una infraestructura adecuada y una notable calidad ambiental.

Ranking de calidad de vida en América Latina:

Brasil Ecuador Chile Argentina Colombia Uruguay

Uruguay, aunque no se considera un destino de bajo costo, se caracteriza por poseer normas claras y un sistema estatal que opera con previsibilidad.

Para numerosos extranjeros, esta percepción de estabilidad constituye un aspecto crucial y posee un impacto incluso superior al del costo de vida, posicionando al país como uno de los más reconocidos de la región.