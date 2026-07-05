Ni Viena, ni París: esta es la mejor ciudad del mundo para jubilarse y sorprende por su calidad de vida. (foto: Pexels).

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Elegir el lugar ideal para pasar la jubilación implica mucho más que buscar tranquilidad. La calidad del sistema de salud, la seguridad, el transporte, el acceso a espacios verdes y el costo de vida suelen ser algunos de los aspectos más valorados por quienes planean esta etapa.

En ese contexto, un reconocido ranking internacional ubicó a Copenhague, la capital de Dinamarca, como la mejor ciudad del mundo para jubilarse gracias a sus altos niveles de bienestar y calidad de vida. El reconocimiento llega después de que también fuera considerada una de las ciudades más habitables del planeta, superando a destinos tradicionales como Viena y París.

¿Por qué Copenhague fue elegida como la mejor ciudad para jubilarse?

La capital danesa ocupó el primer lugar en el Happy City Index, elaborado por el Institute for Quality of Life, un estudio que analizó 251 ciudades a partir de 64 indicadores vinculados con la calidad de vida.

A diferencia de otros rankings, esta clasificación no se basa en encuestas de percepción, sino en datos objetivos agrupados en seis grandes categorías:

Ciudadanía.

Gobernanza.

Medio ambiente.

Economía.

Salud.

Movilidad.

Gracias a sus resultados en estos aspectos, Copenhague obtuvo 6.954 puntos, la puntuación más alta del informe.

Las 10 mejores ciudades del mundo para vivir la jubilación

El ranking quedó conformado de la siguiente manera:

Copenhague (Dinamarca) – 6.954 puntos. Helsinki (Finlandia) – 6.919. Ginebra (Suiza) – 6.882. Upsala (Suecia) – 6.846. Tokio (Japón) – 6.788. Trondheim (Noruega) – 6.755. Berna (Suiza) – 6.746. Malmö (Suecia) – 6.705. Múnich (Alemania) – 6.691. Aarhus (Dinamarca) – 6.685.

Ni Viena, ni París: esta es la mejor ciudad del mundo para jubilarse y sorprende por su calidad de vida (Fuente: Freepik)

Los motivos que posicionaron a Copenhague en el primer lugar

Uno de los aspectos más destacados del informe es la movilidad urbana. Según el índice, el 70 % de los desplazamientos en Copenhague se realizan mediante medios de transporte sostenibles, como bicicletas o transporte público, muy por encima del promedio global.

La ciudad también registra niveles de accidentes de tránsito cercanos a un 50 % inferiores a la media de las ciudades analizadas, además de contar con una amplia red de parques y espacios verdes que favorecen la actividad física y el bienestar.

Otro de los factores que impulsó su liderazgo fue la fortaleza de su economía. El estudio señala que los ingresos promedio de sus habitantes superan en 161 % la media nacional, mientras que el equilibrio entre trabajo y vida personal también contribuye a una mejor calidad de vida.

Entre los indicadores más destacados aparecen: