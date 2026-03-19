El maquillaje y los productos de skincare se volvieron cada vez más costosos, especialmente aquellos vinculados al cuidado de la piel. En este contexto, llega una nueva edición de Beauty Week, uno de los eventos más esperados del año, que ofrece descuentos de hasta el 50% y promociones exclusivas en más de 30 marcas reconocidas. Según la página oficial del evento, la Beauty Week 2026 será del 24 al 31 de marzo. Sin embargo, muchas de las principales perfumerías y cadenas del rubro adelantaron las promociones y comenzaron a aplicar los descuentos desde el 16 hasta el 23 de marzo. De esta manera, serán dos semanas completas con oportunidades para comprar maquillaje, productos de skincare, cuidado capilar, fragancias y artículos de higiene personal con descuentos de hasta el 50%, además de ofertas por tiempo limitado y combos especiales. Entre las promociones más destacadas, en Farmacity se pueden encontrar: La Beauty Week 2026 cuenta con la participación de una amplia red de locales físicos y plataformas online. Entre los principales sitios y cadenas adheridas se encuentran: En cuanto a marcas, el evento reúne a algunas de las más reconocidas del mercado, entre ellas: