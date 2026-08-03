El precio del dólar blue tras la apertura de mercados de este lunes, 3 de agosto de 2026 es de $ 1.540 para la compra y y $ 1560.0 para la venta, según los datos actualizados a las 00:00 horas.

La volatilidad económica de la última semana del dólar blue, con un 16.52%, indica un comportamiento mucho más estable en comparación con su volatilidad anual del 18.03%.

La variación del dólar en el último año

En los últimos doce meses, el dólar blue ha llegado a cotizar en un máximo de $ 1.570, mientras que su valor más bajo durante dicho periodo ha sido de $ 1.375.

Por otro lado, cabe recordar que la cotización de dólar blue hace seis meses atrás era de $ 1455.0, según los datos registrados.

¿Cómo comprar dólar MEP?

Para comprar dólar MEP, es necesario comprar algún bono en pesos y luego comercializarlo en dólares. El valor se calcula dividiendo el precio en pesos por la cotización en dólares.

Algunos bancos habilitan realizar la operación a través de su home banking. En primer lugar, es importante verificar si la entidad autoriza esta transacción y conocer los horarios y, en segundo lugar, seguir los siguientes pasos:

Ingresar al home banking y seleccionar "Inversiones" o "dólar MEP"

Elegir el monto en pesos que se desee comprar

Revisar los detalles y confirmar.

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Luego de realizar todos los pasos, la entidad compra y vende los bonos, pero los dólares pueden tardar hasta dos días hábiles en acreditarse debido al "parking", un plazo impuesto por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

¿Cómo comprar dólares a precio oficial?

El pasado lunes 14 de abril, el Banco Central anuló las restricciones cambiarias para individuos y puso fin al límite de 200 dólares al mes para ingresar al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

Junto con la eliminación del tope, la entidad también notificó que se suprimirán otros requisitos que hasta ahora limitaban la compra de monedas extranjeras. El nuevo esquema para acceder a la compra de dólares a precio oficial es el siguiente: