Mientras YPF avanza con un acuerdo para empezar a ofrecer hamburguesas de McDonald’s en sus estaciones de servicio, el CEO de la energética, Horacio Marín, también inició gestiones con Farmacity, con el objetivo de incorporar la presencia de la cadena de farmacias -y sus productos- en su red, que tiene unos 1700 puntos en todo el país.

Así lo anticipó el propio ejecutivo, durante su diálogo con periodistas en el brindis de fin de año que la empresa organizó para la prensa en su torre de Puerto Madero.

“ Soy gordito y me gusta McDonald’s ”, dijo Marín, acerca de la marca de comidas rápidas. Marín contó que dialogó con Arcos Dorados, el mayor franquiciado de la cadena estadounidense en el mundo y licenciatario de su operación en la Argentina, que tiene 231 locales en el país, y que acordó sumar, al menos, 15 productos de McDonald’s al menú de algunas estaciones de servicio de YPF.

“ Vamos a hacer cuatro tipos de estaciones de servicio. Las primeras, son las ‘Black’, con productos más premium. Ahí, vamos a vender las hamburguesas de McDonald’s ”, explicó el CEO. A esa oferta gastronómica, se sumarán las empanadas de Nuestras Costumbres Criollas, local de Retiro que, tras un llamado de Marín -solía comprarlas cuando trabajaba en Tecpetrol-, certificó este año para ser proveedor de la sede central de YPF. El ejecutivo también anticipó que hay gestiones con chef “ famoso ” (sic), al que prefirió no identificar, “ para que haya productos de alta calidad ”.

La idea de Marín es que estas Black sean unas 15 estaciones de servicio de todo el país. Las más emblemáticas, como la de Figueroa Alcorta y Echeverría. Habrá una segunda categoría: las “ YPF actuales ”, las llamó el CEO. Ahí, se comercializarán las hamburguesas propias de la empresa, que -por volumen- llevaron a que Full, la cadena de más de 1000 tiendas de YPF, se convierta en la mayor vendedora de ese tipo de comida de todo el país. Ya lo es de café, con 34 millones de unidades comercializadas a lo largo del año.

La tercera categoría de estaciones de servicio que planifica es “ low cost ”, la definió Marín. “ Se llamará Refiplus by YPF ’ . Será para las zonas más remotas, que tienen estaciones donde la rentabilidad es más floja. Ahí, trabajamos en dar más servicios porque son estaciones que usa la gente que trabaja lejos ”, amplió. “ Empecé a hablar con Farmacity ”, develó.

El nombre de la marca tiene un porqué: a fines de octubre, YPF compró la mitad que le faltaba de Refinor, empresa que tiene más de 70 estaciones de servicio en Tucumán, Salta, Santiago del Estero, La Rioja, Jujuy, Catamarca y Chaco.

La cuarta categoría de estaciones será “ YPF-ACA ”. Es decir, la red de 190 puntos que el Automóvil Club Argentino tiene con bandera de la empresa en todo el país.

La reestructuración de la red de estaciones de servicio de YPF se enmarca en el Plan 4x4 que Marín conduce. La meta es focalizar a la empresa en explotación de hidrocarburos no convencionales y convertirla, en 2031, en un jugador relevante a escala mundial. “ Hoy, YPF es la mitad de Ford mundial. En 2031, podemos ser una Ford y media ”, vaticinó este jueves el CEO.

El motor de ese programa serán las exportaciones -Marín aventura que ascenderán a u$s 50.000 millones anuales-, para lo cual YPF avanza firme con dos proyectos estratégicos: el oleoducto VMOS y Argentina LNG. Pero, entre los otros pilares del plan, figura maximizar las eficiencias operativas en todos sus negocios. Ahí entra en juego esta apuesta por una de las patas del downstream.

Marín dijo que quiere que este relanzamiento se haga el año próximo. “ Yo me meto en el qué y el cuándo; no en el cómo. Ellos tienen que terminar los arreglos ”, dijo y señaló hacia donde estaba Agustina Pelfini, quien asumió en septiembre como Chief Marketing Officer (CMO) de YPF.

Las Full, precisó Marín, generan una facturación de u$s 500 millones anuales (YPF tuvo ingresos de casi u$s 20.000 millones en 2024). “ No sé cuántas empresas en la Argentina hay de ese volumen ”, dijo, en relación a lo que generan las tiendas.