El Lollapalooza Argentina volvió a confirmar que ya no es solo un festival de música: es también un espacio donde la estética y la autoexpresión ocupan un lugar central. Durante tres jornadas, el Hipódromo de San Isidro se transformó en una pasarela a cielo abierto donde el maquillaje fue el gran protagonista. Entre shows y recorridos, miles de personas apostaron por looks donde el make up dejó de ser un complemento para convertirse en el eje principal de cada outfit. Brillos, pigmentos intensos y delineados marcados dominaron la escena, pensados para destacar en medio de la multitud. Lejos de las reglas tradicionales, el festival volvió a consolidar una consigna clara: expresarse sin límites. El maquillaje funcionó como un lenguaje propio, donde cada persona eligió cómo mostrarse, experimentar y reinventarse a lo largo del día. “Cuando vemos lo que pasa en el festival, es como una pasarela performática. Las personas vienen lookeadas y el maquillaje se vuelve protagonista porque es una forma de expresar identidad y autenticidad”, explicó Florencia Violini, gerenta de Marketing de Natura. Desde propuestas minimalistas con detalles estratégicos hasta producciones más elaboradas con strass, colores neón y efectos gráficos, el público construyó una identidad visual diversa, en constante cambio. El line up no solo marcó el pulso musical, sino también el estético. Artistas como Chappell Roan, Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Lorde, Lewis Capaldi y Skrillex influyeron directamente en las elecciones del público. Uno de los fenómenos más visibles fue la estética “Midwest Princess” impulsada por Chappell Roan. Tonos rosados, brillos y una impronta lúdica se replicaron en maquillajes con glitter, sombras intensas y accesorios llamativos, generando una identidad colectiva entre fans. Entre las principales tendencias del festival se destacaron los ojos como foco absoluto. Delineados gráficos, combinaciones de colores vibrantes y acabados brillantes dominaron los looks. “Lo que vas a ver es mucha expresión, mucho color, mucho brillo. Hay una búsqueda de fuerza expresiva, sobre todo en los ojos, con delineados bien marcados”, detalló Violini. También se impuso una lógica de versatilidad: maquillajes pensados para evolucionar con el correr de las horas. En este escenario, Natura volvió a ser el maquillaje oficial del Lollapalooza por quinto año consecutivo y reforzó su presencia con una propuesta centrada en la autoexpresión. A través del Espacio Natura, la marca invitó a los asistentes a experimentar con su identidad mediante estaciones de maquillaje profesional y sectores de automaquillaje, donde no solo podían crear un look inicial sino también retocarlo y transformarlo a lo largo de la jornada según el ritmo del festival. “Lo que fuimos evolucionando son las experiencias, pero el corazón es el mismo: el poder de transformación colectiva, de las personas vibrando juntas en un mismo lugar”, explicó Violini. La propuesta incluyó también tatuajes temporales y activaciones pensadas para amplificar la experiencia estética del público. Para la marca, el maquillaje no es solo una herramienta estética, sino también un vehículo de transformación personal y colectiva. “Queremos que cada persona exprese en su maquillaje su potencia, que sienta el poder de la naturaleza en su piel y el orgullo por sus elecciones, y que esa energía se comparta y se multiplique en cada encuentro”, concluye la ejecutiva