En un escenario donde muchos consumidores buscan alternativas para cuidar el bolsillo, una de las marcas deportivas más reconocidas del mundo lanzó una nueva estrategia comercial en Argentina. Se trata de un outlet digital dentro de su tienda oficial, donde ofrece zapatillas, indumentaria y accesorios con descuentos que pueden alcanzar el 40% sobre el precio original. La iniciativa forma parte de una política cada vez más utilizada por grandes compañías internacionales: potenciar el canal de venta directo al consumidor a través de internet. De esta forma, la firma logra liquidar productos de temporadas anteriores o renovar inventario mientras prepara el ingreso de nuevos lanzamientos. Dentro de esta sección de ofertas, los usuarios pueden encontrar desde calzado urbano hasta equipamiento técnico para entrenamiento, con precios rebajados que ya aparecen aplicados al momento de navegar por el catálogo. Entre los artículos más buscados dentro de la liquidación aparecen varios modelos icónicos de la marca. Uno de los casos destacados es el de las Nike Air Force 1 ’07 LV8, un clásico del streetwear que en esta sección tiene un descuento cercano al 40%, con un precio final de $ 158.999. También se suman alternativas orientadas al rendimiento deportivo, como los botines Tiempo Legend 10 Elite y las Mercurial Vapor 16 Pro, que forman parte del catálogo con rebajas similares. El segmento de running, uno de los más competitivos dentro del mercado del calzado deportivo, también participa de la liquidación. En ese grupo aparecen modelos como las Nike Pegasus 41 PRM y las Run Swift 3, con descuentos que se ubican entre el 30% y el 35%. Desde la empresa advierten que el stock disponible es limitado. Debido a la fuerte demanda que suelen generar estas promociones, especialmente cuando se viralizan en redes sociales o buscadores, los talles más populares suelen agotarse en poco tiempo. Para aprovechar las promociones, los interesados deben ingresar al sitio oficial de Nike en Argentina y dirigirse a la sección denominada “Sale”, donde se agrupan todos los productos con rebajas. Allí se despliega un listado completo de zapatillas, ropa deportiva y accesorios con el precio ya actualizado. Los descuentos pueden variar según el modelo y la disponibilidad de stock. Uno de los factores que impulsa estas ventas es la posibilidad de financiar las compras. La marca habilitó hasta 9 cuotas sin interés para clientes de algunos bancos como ICBC, Macro, BBVA, Galicia, Banco Nación, Santander y Brubank. Para quienes utilicen otras tarjetas bancarias, la tienda mantiene la opción de pagar en hasta 6 cuotas sin recargo, lo que permite distribuir el costo de productos de mayor valor. En cuanto a la entrega, la empresa ofrece envíos a todo el territorio argentino, lo que permite acceder a los mismos precios desde cualquier provincia. Además, los usuarios que se registren gratuitamente en el programa de miembros de la marca pueden acceder a beneficios extra, como envío sin costo cuando la compra supera un monto mínimo.