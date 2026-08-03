Buenos Aires ofrece una variedad de opciones para quienes desean disfrutar de sus días incluso cuando la lluvia sorprende a la ciudad. En este contexto, hay alternativas perfectas para no quedarse en casa, especialmente durante los fines de semana.

Uno de los destinos más completos para aprovechar el tiempo bajo techo es ZONA, un espacio diseñado para disfrutar en familia o con amigos, que combina gastronomía con entretenimiento en un solo lugar.

Actividades en ZONA para disfrutar en días de lluvia en Buenos Aires

En ZONA, los visitantes pueden encontrar diversas opciones recreativas, desde videojuegos de última generación hasta una variedad de juegos que garantizan diversión para todos. El sector de Zona Juegos se destaca por su amplia oferta de atracciones, diseñadas para asegurar momentos de alegría tanto para niños como para adultos. Es una excelente opción para un día de lluvia, ofreciendo un refugio cálido y entretenido.

Además del entretenimiento, cuenta con distintas propuestas gastronómicas. Los comensales pueden disfrutar de un restaurante moderno, Zona Gourmet, que se especializa en ofrecer platos diversos, desde desayunos y meriendas hasta especialidades como las costillas. Para aquellos que prefieren un estilo más relajado, también se encuentra Zona Pizza, con su propuesta de pizzas XL estilo New York, perfectas para compartir entre amigos o familia.

Foto: COTO.

La experiencia completa invita a los visitantes a comer, jugar y relajarse, algo fundamental en un día lluvioso. Las instalaciones están abiertas generalmente de 8:00 a 22:30 h, lo que permite planificar un día entero sin preocuparse por el horario. Este horario flexible hace más fácil disfrutar de una salida en familia, sin importar lo que diga el clima.

Los beneficios de una visita a ZONA para alegrar los días de lluvia

Para quienes recarguen su saldo, ZONA presenta atractivas promociones que pueden hacer aún más atractiva la visita. Por ejemplo, al cargar $100.000, los clientes reciben un bono de igual monto para seguir disfrutando de los videojuegos disponibles, además de la posibilidad de llevarse un juguete a elección sumando solo $15.000 más. Esta oferta no solo brinda entretenimiento, sino también un regalo que puede ser muy apreciado por los más pequeños de la familia.

Foto: COTO. Zona Coto

Las opciones de entretenimiento disponibles no solo incluyen videojuegos, sino también actividades como bowling, pool y ping pong. Estas actividades brindan espacio para la interacción social y son ideales para quienes buscan una experiencia más activa. Con espacios diseñados para todas las edades, ZONA asegura que cada miembro de la familia encuentre algo que disfrutar.

Finalmente, ZONA se presenta como una solución ideal para que los porteños y turistas encuentren alternativas recreativas y gastronómicas en días de lluvia. El hecho de combinar juego y buena comida en un solo lugar transforma la experiencia en un momento único, donde lo que importa es disfrutar y pasarla bien, sin importar el clima exterior.