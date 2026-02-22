La higiene del rostro es el paso inicial de cualquier rutina cosmética, pero también uno de los más descuidados. Muchas personas creen que basta con agua y un limpiador rápido, sin prestar atención al modo en que se realiza este hábito cotidiano, aunque hacerlo mal puede tener consecuencias negativas para la piel. Dermatólogos y especialistas en dermocosmética advierten desde hace tiempo que detalles aparentemente menores, como la temperatura del agua, influyen en el estado cutáneo a mediano y largo plazo. Durante años se popularizó la idea de que el agua muy fría ayuda a “despertar” la piel o a cerrar los poros después de la limpieza. Sin embargo, los expertos señalan que esta creencia no tiene sustento dermatológico. La dermatóloga Andrea Combalia, autora de Piel sana in corpore sano, explicó en la revista Telva que lavar la cara con el agua muy fría desde el principio puede minimizar el efecto de la limpieza facial porque hace más difícil retirar los residuos. El motivo es que el frío contrae la piel y endurece la grasa, lo que dificulta la acción del limpiador. Tampoco es recomendable el agua muy caliente, ya que elimina los lípidos de la barrera cutánea, según advierten los especialistas. Ni fría ni caliente. Los expertos coinciden en que la temperatura adecuada del agua se ubica entre los 28 y 30 °C, de acuerdo con el dermatólogo Ricardo Ruiz Rodríguez, de la Clínica Dermatológica Internacional. Ese rango permite que el jabón o gel actúen correctamente y facilita el enjuague completo sin generar irritación, enrojecimiento o tirantez, especialmente en pieles sensibles. Además de la temperatura, los especialistas remarcan que la limpieza sigue siendo uno de los puntos débiles en muchas rutinas. Algunas personas no utilizan productos adecuados o se quedan cortas con soluciones rápidas como solo jabón o agua micelar, que pueden resultar insuficientes si hay maquillaje o protector solar. Los expertos explican que una sola limpieza no siempre alcanza, ya que la piel acumula impurezas solubles en agua y en grasa. Por eso aconsejan la doble limpieza: primero con un producto oleoso y luego con uno a base de agua. Este método, popular en la cosmética coreana, disuelve maquillaje, protector solar y exceso de sebo con limpiadores emulsionantes que se retiran con agua tibia. Según investigadores, estos productos están diseñados para enjuagarse con facilidad en ese rango de temperatura. Además, remarcan que “menos es más” en la rutina facial: usar pocos productos correctamente es más efectivo que aplicar muchos sin técnica adecuada. El agua tibia, explica, ayuda a que el limpiador actúe sin necesidad de frotar la piel. Los especialistas recomiendan seguir algunos pasos básicos para que la limpieza sea efectiva: No retirar correctamente la suciedad acumulada puede provocar envejecimiento prematuro, opacidad y deshidratación, según la farmacéutica Aina Salom. La contaminación, el sudor y las toxinas favorecen el estrés oxidativo y la aparición de arrugas y manchas. Otros errores frecuentes son no lavarse las manos antes de tocar el rostro o aplicar el limpiador directamente sobre la piel sin emulsionarlo previamente, lo que aumenta la fricción. Dormir sin desmaquillarse también es uno de los hábitos más perjudiciales. Durante la noche, la piel necesita estar libre de impurezas para regenerarse, por lo que limpiar el rostro y el cuello antes de acostarse es fundamental.