Una reconocida tienda de ropa de la provincia de San Luis anunció una liquidación total de su mercadería con precios desde los $ 2.000, en el marco de un proceso de cierre del local por renovación. Se trata de Castellanas, una marca con más de tres décadas de presencia en la provincia, que confirmó que en las próximas semanas interrumpirá la atención al público para llevar adelante una ampliación y mejoras en sus instalaciones. Mientras tanto, el comercio lanzó un remate total de prendas que se extenderá durante marzo y las primeras semanas de abril. En el marco de esta etapa de transición, la empresa puso a la venta gran parte de su stock con descuentos importantes. Entre las promociones se pueden encontrar prendas como remeras, sweatears, pantalones, accesorios y demás a precios que van desde los $ 2.000, $ 5.000 hasta $ 10.000. La liquidación incluye diferentes artículos de indumentaria tanto para hombre como mujer y estará disponible hasta el cierre temporal del local, previsto para abril. Desde la empresa aclararon que el cierre no será definitivo, sino que forma parte de un plan de renovación del negocio. Según explicó César Romano, gerente de la firma, la decisión apunta a modernizar el espacio y mejorar la experiencia de los clientes luego de más de 30 años de actividad en la provincia. El objetivo es realizar una remodelación integral y ampliación del local, que permitirá relanzar la marca con un espacio renovado. No obstante, reconocieron que el sector comercial atraviesa un momento desafiante. “Estamos atravesando momentos de pico de consumo a veces muy bajos, no estamos exentos”, aclaró. A pesar de ese escenario, aseguró que la empresa decidió apostar por el mercado local y mantener las fuentes de trabajo durante el proceso de transformación del negocio. La liquidación total estará vigente durante todo marzo y las primeras semanas de abril, hasta que el local cierre temporalmente para iniciar las obras de refacción. Mientras dure la promoción, el comercio mantendrá su horario habitual de atención: Tras finalizar las obras, la empresa planea reabrir el local con un espacio renovado y ampliado.