Comprar electrodomésticos suele representar un gasto importante para muchas familias, especialmente cuando se trata de productos como heladeras, lavarropas o televisores. Por eso, los eventos de descuentos se convierten en una oportunidad clave para acceder a precios más accesibles. En este contexto, siete tiendas líderes del país lanzaron una nueva edición de Electro Fans, una mega feria de ofertas que permite comprar electrodomésticos tanto en sucursales como en venta online y telefónica, con hasta 50% de descuento y en cuotas sin interés. Electro Fans se realiza entre el 9 y el 18 de marzo de 2026, inclusive. Durante esos días, los consumidores pueden acceder a ofertas en Cetrogar, Frávega, OnCity, Megatone, Coppel, Naldo y Hendel. Cada empresa ofrece sus propias promociones, descuentos, métodos de envío, garantías y opciones de financiación. En todos los casos, las compras pueden hacerse tanto en tiendas físicas como en plataformas online y telefónicas. Los descuentos llegan hasta el 50% y, según el comercio, es posible acceder a planes de pago de hasta 12 cuotas sin interés. Las ofertas abarcan categorías como televisores, heladeras, lavarropas, cocinas, aires acondicionados, pequeños electrodomésticos, productos de tecnología, muebles y artículos para el hogar. Naldo Megatone Coppel OnCity Frávega Cetrogar Hendel