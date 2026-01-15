La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió y exigió el retiro inmediato de un lote de productos de reconocidas marcas de maquillajes y cosméticos tras detectar graves irregularidades en su fabricación.

La medida, oficializada mediante la Disposición 16/2026 publicada en el Boletín Oficial, informa que los productos no cuentan con su debida inscripción sanitaria, en violación de la normativa vigente.

¿Cuáles son los productos prohibidos por la ANMAT?

La ANMAT ordenó la prohibición del uso, comercialización, publicidad y distribución de los siguientes cosméticos:

“GEL NEUTRO para todo tipo de aparatología”, marca QUIFAM, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.

“CREMA BASE neutra hidrosoluble”, marca QUIFAM, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.

“GEL NEUTRO multifunción”, marca ECOTIDY, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.

“GEL NEUTRO multifunción”, marca VEPO, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.

“CREMA BASE, sin acción terapéutica”, marca VEPO, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.

“GEL NEUTRO”, marca ACTIVA LAB, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.

“GEL NEUTRO”, marca NAMECO, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.

“CREMA BASE NEUTRA”, marca NAMECO, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.

¿Qué irregularidades encontró ANMAT?

El Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal de la DEYGPMS indicó que, consultada la base de datos de productos cosméticos inscriptos ante la ANMAT, no se hallaron productos inscriptos cuyos datos identificatorios se correspondieran con los obrantes en el rotulado de los citados cosméticos.

La Disposición indica que se trata de “productos ilegítimos, no inscriptos ante la ANMAT, de los que se desconoce el establecimiento que estuvo a cargo de su elaboración, y en consecuencia para los que no es posible brindar garantías acerca de su eficacia, seguridad y/o formulación con ingredientes permitidos por la normativa vigente aplicable".

¿Qué medidas tomó ANMAT?

Con el objetivo de proteger la salud pública, ANMAT resolvió:

Prohibir del uso, comercialización, publicidad, publicación en plataformas de venta en línea y distribución en todo el territorio nacional de los productos.

Informar a las autoridades sanitarias provinciales, a las del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y a quienes corresponda.

¿Qué hacer si tengo el producto prohibido por ANMAT en casa?

En caso de tener alguno de los productos cosméticos mencionados, la ANMAT recomienda:

Suspender de inmediato su uso.

No comercializar ni distribuir el producto.

Contactar a ANMAT para reportar su tenencia o detectar su venta irregular.

El protocolo ANMAT para productos falsos

Las alteraciones en general no solo radican en el registro oficial, sino también en las especificaciones técnicas que se indican en el rotulado y en parte del texto. Por eso, para comprender el insumo, se deberá verificar el etiquetado original.

De esta manera, el organismo sanitario recalcó que el producto implica “un riesgo para la salud, dado que no se conoce si los elementos utilizados para su fabricación son aptos para el uso en humanos o cuáles son sus efectos reales y no puede asegurarse que sean seguros ni eficaces“.

“En caso de contar con aquellas con las características descritas, los usuarios deberán contactarse con los entes de control a cargo vía mail o a través del sitio ANMAT Responde“, sumaron.