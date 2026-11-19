Orgullo argentino: estudiantes mendocinos crearon junto a la NASA una plataforma con IA para anticipar incendios.

Un grupo de estudiantes mendocinos desarrolló una plataforma con inteligencia artificial (IA) que busca anticipar dónde podrían producirse nuevos incendios forestales. La iniciativa, impulsada por alumnos de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), utiliza información satelital y registros meteorológicos para reconocer patrones de comportamiento del fuego y establecer cuáles son los territorios que necesitan mayor vigilancia.

El proyecto surgió durante el NASA Space Apps Challenge, una competencia internacional en la que los participantes deben resolver desafíos tecnológicos utilizando datos abiertos en un plazo de 48 horas.

Francisco Devauz, estudiante de Ciencias de la Computación, explicó que la propuesta consiste en crear una página web que permita estudiar los antecedentes de los incendios y calcular las probabilidades de aparición de nuevos focos. El objetivo es ofrecer información útil para brigadistas, bomberos y organismos de prevención.

Cómo funciona la plataforma que combina satélites e inteligencia artificial

Para elaborar sus estimaciones, los estudiantes reunieron registros históricos de dos sistemas satelitales de la NASA: MODIS y VIIRS, que permiten detectar puntos calientes sobre la superficie terrestre. Luego cruzaron esos datos con pronósticos meteorológicos extendidos mediante modelos de inteligencia artificial, una combinación que permite identificar patrones y reconocer sectores que podrían presentar condiciones favorables para nuevos incendios.

Los estudiantes utilizaron información de satelites de la NASA para su plataforma. Fuente: Universidad de Iowa Andy Kale

Aída Laricchia, integrante del equipo, explicó a medios mendocinos que uno de los trabajos más importantes consistió en depurar la información recibida para evitar falsas detecciones. Entre los registros que debieron descartar aparecen fuentes de calor provenientes de fábricas y volcanes. También advirtió que el prototipo todavía necesita mayor capacidad de procesamiento y que sus resultados no representan predicciones exactas, sino estimaciones estratégicas para organizar las tareas de vigilancia.

Cuáles son las zonas de Mendoza que busca monitorear el desarrollo

La herramienta incorpora además bitácoras digitales, un sistema que permite a bomberos y brigadistas registrar observaciones y experiencias de incendios anteriores directamente sobre el mapa.

La intención es complementar la información tecnológica con el conocimiento de quienes trabajan en el territorio. Devauz remarcó que los satélites pueden detectar temperaturas elevadas, pero no tienen información sobre las características del terreno que sí poseen los equipos de emergencia.

En Mendoza, el desarrollo apunta a reforzar el monitoreo en diferentes sectores vulnerables. La selección contempla factores que favorecen la propagación del fuego, como las altas temperaturas, los descuidos humanos y la presencia del viento Zonda.