El juez Mariano Borinsky y el subgerente de Asuntos Legales, Sergio Barzola, en las jornadas del BNA

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El juez de la Cámara Federal de Casación Penal Mariano Borinsky puso el foco en las nuevas figuras penales vinculadas con la sostenibilidad fiscal y monetaria durante una exposición en la quinta edición de las Jornadas de Derecho organizadas por el Banco Nación.

Ante magistrados, funcionarios, académicos y especialistas, Borinsky analizó los principales lineamientos del proyecto de reforma del Código Penal y su relación con la seguridad jurídica, la estabilidad económica y el funcionamiento institucional.

Uno de los puntos centrales de su intervención fue la incorporación de figuras destinadas a sancionar conductas relacionadas con el incumplimiento de reglas de sostenibilidad fiscal, la ejecución de gastos sin respaldo financiero y la emisión monetaria irregular. Borinsky buscó marcar un límite preciso entre responsabilidad penal y decisiones de política económica.

“No se trata de criminalizar una política económica por sus resultados, ni de convertir a los jueces penales en evaluadores de decisiones macroeconómicas ”, sostuvo.

Según explicó, el objetivo debe ser establecer responsabilidades cuando existan conductas expresamente previstas por la ley y no judicializar el resultado de una determinada política económica.

El juez Mariano Borinsky, en las Jornadas del Banco Nación sobre la reforma al Código Penal Fuente: BNA

El magistrado también vinculó el funcionamiento del sistema judicial con la economía y las finanzas.

En ese sentido, sostuvo que la independencia judicial, la previsibilidad de las decisiones y el respeto por las garantías constitucionales son elementos centrales para fortalecer la confianza institucional y generar condiciones favorables para el desarrollo económico.

Durante la exposición también abordó otras áreas sensibles del derecho penal económico, entre ellas el lavado de activos, la criminalidad organizada, el decomiso de bienes y la cooperación judicial internacional.

La participación de Borinsky se produjo en el marco de las Jornadas de Derecho del Banco Nación, organizadas por la Subgerencia General de Asuntos Legales de la entidad.

La apertura estuvo encabezada por el presidente del Banco Nación, Darío Wasserman, y contó con la presencia del presidente de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Sergio Gabriel Torres; miembros del Directorio; el gerente general Gastón Álvarez y el subgerente general de Asuntos Legales, Sergio Barzola.

Barzola destacó durante la apertura la necesidad de mantener una capacitación permanente y de incorporar nuevas herramientas tecnológicas al ámbito jurídico y financiero, con especial atención al desarrollo de la inteligencia artificial.

Borinsky y Barzola debaten sobre los alcances de las modificaciones penales en el plano económico Fuente: BNA

La agenda de la primera jornada incluyó además exposiciones sobre testimonios digitales en la operatoria bancaria y sobre los cambios en el contencioso administrativo posteriores a la Ley de Bases.

El encuentro busca consolidarse como un ámbito de intercambio entre el Poder Judicial, organismos públicos y especialistas para discutir las transformaciones normativas que impactan sobre la actividad económica y financiera.

La intervención de Borinsky, sin embargo, concentró uno de los debates de mayor impacto político: hasta dónde puede avanzar el derecho penal sobre decisiones fiscales y monetarias sin invadir el terreno propio de la política económica.