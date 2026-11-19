Los inversores cuestionan cada vez más el estatus tradicional del oro como activo refugio en las carteras, ya que el precio del metal precioso se desplomó en los últimos meses incluso mientras los activos de riesgo, como las acciones, sufrían fuertes ventas.

El oro perdió un tercio de su valor desde que su precio alcanzó un máximo histórico de u$s 5.595 la onza troy en enero, y llegó a caer hasta u$s 3.742 la onza el miércoles, su nivel más bajo desde septiembre de 2025.

Eso incluye una baja de alrededor del 10% desde que los índices bursátiles de Wall Street tocaron su pico a principios de octubre, con las acciones tecnológicas en caída en las últimas semanas.

Los inversores que esperaban que el oro funcionara como refugio frente a la turbulencia general de los mercados, la suba de la inflación o la preocupación por los niveles de deuda soberana, como sostienen desde hace tiempo los optimistas, terminaron decepcionados.

“El oro se está comportando más o menos como un activo de riesgo” y no como una cobertura contra el riesgo, dijo George Cheveley, gestor de carteras de la firma de fondos Ninety One. Esto, agregó, “es lo contrario de lo que uno esperaría: uno esperaría que fuera un refugio seguro [si] el mundo está empeorando”.

El metal precioso protagonizó un rally histórico en los últimos años: pasó de unos u$s 2.000 la onza troy a principios de 2024 al pico de este año, impulsado por las compras de los bancos centrales y, cada vez más, por inversores especulativos que entraron en masa a través de fondos cotizados (ETF).

Analistas de Peel Hunt dijeron que la caída del oro a un nuevo mínimo esta semana “no tuvo un disparador claro, con la baja de los precios del petróleo y los menores rendimientos [de los bonos] configurando lo que debería ser un contexto favorable”.

La caída del oro por debajo de los u$s 3.800 la onza parece una “potencial capitulación” de los inversores, agregaron, lo que genera preocupación de “que el sentimiento del mercado se está resquebrajando, con más inversores convencidos de que necesitan cerrar posiciones y quedarse al margen de cara al año nuevo”.

John Reade, estratega de mercado para Asia y Europa del organismo del sector World Gold Council, dijo que la debilidad del oro este año se explicaba “en gran medida por especuladores e inversores occidentales apalancados, gente de corto plazo” que había entrado al mercado cuando subía rápido y se había apurado a salir cuando cambiaron las condiciones económicas.

Helen Amos, directora general y analista de commodities de BMO, dijo que los inversores empezaron a advertir que ya no veían al oro como un diversificador en las carteras de acciones.

Contó que la semana pasada un gestor de fondos le dijo que el oro “en realidad ya no cumple un rol de diversificador porque está correlacionado positivamente con los activos de riesgo y tampoco funciona realmente como refugio seguro por las oscilaciones bruscas que tuvo en los últimos 12 meses”.

Los inversores que esperaban el regreso del llamado “debasement trade” también quedaron decepcionados. Se trata de la estrategia en la que los operadores venden monedas respaldadas por gobiernos, como el dólar estadounidense, a favor de activos físicos como el oro para proteger su patrimonio de la inflación.

Si bien la inflación se mantuvo obstinadamente alta en las principales economías, el inicio de un nuevo ciclo de suba de tasas de interés desde el comienzo de la guerra con Irán en febrero pesó sobre el oro. El aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro y de las tasas de interés suele ser negativo para el metal, que no ofrece rendimiento, mientras que un dólar fuerte tampoco lo ayuda, ya que el metal precioso cotiza en la divisa estadounidense. Los precios del petróleo, un factor clave de la inflación este año, también se movían en sentido inverso al oro.

Reade, del WGC, dijo que el debasement trade y la desdolarización que impulsaron los precios del oro el año pasado “en realidad no desaparecieron”.

La caída del oro por debajo de los u$s 3.800 la onza parece una “potencial capitulación” de los inversores. Shutterstock

“Lo que pasa es que quedaron opacados por el impacto del conflicto en Irán, que provocó precios de la energía más altos, mayor inflación, tasas de interés más altas, mayores expectativas de tasas. Así que eso le quita un poco de viento a las velas del oro”, afirmó.

Pero incluso la relación entre el oro y las expectativas de tasas parece haberse roto en los últimos tiempos: el metal siguió con dificultades durante períodos en los que las proyecciones de tasas se moderaron, lo que dejó a los optimistas del oro sin saber cómo explicar los patrones de negociación. Un inversor de un hedge fund describió el desempeño reciente como un “rompecabezas”.

Algunos analistas culpan a la reciente debilidad de las acciones vinculadas a la IA, que obligó a algunos inversores a vender oro para cubrir posiciones en los mercados de acciones.

Suki Cooper, jefa global de investigación de commodities de Standard Chartered, dijo que el oro cumple dos roles en la actualidad: como “proveedor de liquidez, algo que se hizo más evidente en medio de los nervios por las tecnológicas y las correcciones en los mercados de acciones, y en segundo lugar, volviendo a guiarse por los rendimientos reales y nominales, lo que aumenta el costo de oportunidad de tener oro en el corto plazo”.

Aun así, algunos inversores confían en el oro a largo plazo. Cheveley, de Ninety One, mencionó la fuerte demanda sostenida de los bancos centrales.

El debasement trade “se calmó”, dijo Amos, de BMO. “¿Va a volver? Sí, por supuesto que sí, porque los niveles de deuda de los gobiernos están aumentando”.

Cooper, de Standard Chartered, dijo que el oro “necesita alejarse de su rol de proveedor de liquidez para recuperar el impulso alcista”. Ella sigue siendo optimista sobre las perspectivas a largo plazo.

Cheveley dijo que una recuperación de los precios del oro “probablemente va a llevar un tiempo”. Sin embargo, agregó: “Si mirás la geopolítica, si mirás la deuda fiscal de EE.UU., si mirás las compras de los bancos centrales y el deseo de China y otros de aumentar sus reservas de oro, creo que todas esas fuerzas compradoras siguen vigentes”.