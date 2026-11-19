La moneda nacional registra una caída de 12.6% desde su punto más bajo del año.

El peso mexicano se depreció frente al dólar y superó las 19 unidades por billete verde durante la jornada del 19 de noviembre, después de que el Banco de México (Banxico) publicó las minutas de su última reunión de política monetaria, en las que dejó abierta la posibilidad de nuevos recortes a la tasa de interés, actualmente en 6.25%.

El tipo de cambio alcanzó un máximo de MXN$19.0506 por dólar durante la mañana del jueves, lo que representó una depreciación de 1.06% respecto al cierre previo (Ciudad de México 9:10 horas), de acuerdo con datos de Bloomberg. Durante la sesión, la moneda mexicana también registró un mínimo de MXN$18.7781 por dólar.

Las minutas de la reunión del 4 de noviembre, en la que la Junta de Gobierno de Banxico decidió reducir la tasa de referencia en 25 puntos base, mostraron que algunos integrantes consideran que el ciclo de relajamiento monetario podría continuar, aunque acompañado de una pausa prolongada.

Uno de los miembros de la Junta de Gobierno señaló que la información disponible permite considerar un nuevo recorte, seguido de un periodo prolongado sin cambios en la tasa, con el objetivo de preservar una postura monetaria restrictiva.

“La Junta de Gobierno considera que mantener la tasa por un tiempo prolongado en el nivel alcanzado apoyará la convergencia de la inflación a su meta y será adecuado para enfrentar los retos macroeconómicos externos”, señala el documento.

Para Gabriela Siller, economista en jefe de Banco Base, las minutas podrían restar relevancia a las expectativas sobre los movimientos inmediatos de la tasa de interés y desplazar la atención del mercado hacia la composición de la Junta de Gobierno, en la que identifica a tres integrantes con una postura más dovish.

“Será cuestión de tiempo para que vuelvan a bajar la tasa, sin necesidad de que la inflación baje al 3%, suficiente será con que se mantenga en el intervalo de variación”, señaló en un reporte.

Peso mexicano: ¿el dólar volverá a los 20 pesos?

La perspectiva de nuevos recortes a la tasa de interés de Banxico también comienza a reflejarse en los pronósticos para el peso mexicano. La reducción del diferencial de tasas entre México y EE.UU. podría restar atractivo a los activos denominados en moneda nacional y presionar al tipo de cambio.

Esta semana, UBS elevó su pronóstico para el tipo de cambio al cierre de 2027 a MXN$18 por dólar, desde una estimación previa de MXN$17.40 unidades.

Por su parte, Banco Base considera que el dólar podría avanzar hasta los MXN$19.50 si continúa disminuyendo el diferencial de tasas entre México y EE.UU. Incluso, la institución financiera no descarta que el tipo de cambio vuelva a alcanzar los MXN$20 por dólar ante un deterioro de las condiciones financieras internacionales.

“Si sube la aversión al riesgo global y/o sobre México subiría a 20.00 pesos por dólar”, advirtió Banco Base.

En lo que va de 2026, el peso mexicano acumula una depreciación de 5.58% frente al dólar. Si se compara con su nivel más bajo del año, la moneda nacional registra una caída de 12.6%, de acuerdo con datos de Bloomberg.