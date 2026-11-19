Entre enero y septiembre de 2026, las compras realizadas en el exterior mediante servicios postales y empresas de courier alcanzaron los u$s 960 millones, según datos oficiales del INDEC y relevamientos de la consultora Analytica.

El mayor receptor de estos envíos fue el Aeropuerto Internacional de Ezeiza que, solo en agosto de 2026, registró más de 2,9 millones de kilos a través del sistema Courier. Esto es más de un 161% contra el mismo mes del año pasado, cuando fueron solo 1,1 millones de kilos.

Aeropuertos Argentina desembolsó u$s 21 millones en una importante obra para la gestión de importaciones mediante courier, junto con la ampliación de espacios de refrigeración para importaciones perecederas. Fuente: Aeropuertos Argentina Cargas

Con el fin de cubrir esa demanda, Aeropuertos Argentina, el operador privado que administra las 35 terminales aéreas en el país inyectó un total de u$s 21 millones para construir una nueva Terminal Única de Courier (TUC) que amplía las superficies operativas y mejora los circuitos asociados al ingreso, tratamiento y egreso de mercadería con 10.000 m2 de superficie cubierta para procesamiento y operaciones, dentro de un predio de 20.000 m2 totales.

En simultáneo, se renovó la circulación exterior, con una nueva calle de salida para Correo Argentino y se planifica la ejecución de un nuevo pórtico de salida para importación, con el fin de ordenar los movimientos vehiculares que demanda la operación.

“Atendemos casi 15.000 clientes de forma anual, siendo un eslabón de esa cadena productiva en el país”, destacó Sebastian Villar Guarino, Gerente General del Aeropuerto de Ezeiza.

Por el boom de compras en el exterior, el Aeropuerto de Ezeiza estrena una terminal para recibir pedidos Fuente: Aeropuertos Argentina Cargas JULIAN BONGIOVANNI

Puntualmente, en la nueva terminal habrá 44 nuevas oficinas para couriers que operen grandes volúmenes de carga mensual, como también un centro de coworking, que permite acceder a un espacio para la gestión de carga de manera flexible.

La construcción de la TUC se suma al plan integral de obras que se está llevando adelante en el Aeropuerto de Ezeiza, que demandará una inversión de u$s 100 millones.

Tras obtener la aprobación definitiva para extender la concesión de los 35 aeropuertos que opera en el país hasta 2049, Aeropuertos Argentina Cargas recibirá inversiones por más de u$s 34 millones entre 2027 y 2031, con nuevos proyectos que buscan agilizar las operaciones de carga aérea de los mas de 11.000 importadores y exportadores que todos los años realizan operaciones logísticas en los aeropuertos de la compañía.

Aeropuertos Argentina Cargas Fuente: Aeropuertos Argentina Cargas

Entre ellos, actualmente se están desarrollando obras en el sector de Perecederos de exportación, con una ampliación de un 50% de la superficie refrigerada, incorporando nuevas líneas de armado y equipamiento que elevan la capacidad de contenedores armados.

A esto se suma la renovación integral del sistema de frío con nuevos chillers (cámaras de temperatura controlada para asegurar la cadena de frío) más eficientes, que mejoran la confiabilidad operativa y aseguran mayores estándares de calidad para la carga perecedera.