PAMI pagará un bono excepcional de $ 58.560 para cubrir gastos de alimentación.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) pagará un subsidio de $58.560,98 para los jubilados y pensionados que tengan celiaquía, con el fin de reducir los gastos de su alimentación.

Para acceder es necesario contar con un diagnóstico de la enfermedad y presentar la documentación que acredite la condición.

La ayuda económica de PAMI para jubilados con celiaquía

La celiaquía es una enfermedad que obliga a eliminar de la alimentación productos que contienen gluten, una proteína presente en el trigo, la avena, la cebada y el centeno.

El único tratamiento es seguir una dieta libre de TACC de forma permanente, por lo que la compra de harinas, premezclas y otros alimentos específicos representan un gasto habitual para las personas que conviven con esta condición.

El beneficio está destinado a las personas afiliadas con celiaquía que lo puedan acreditar con documentación médica.

Atención jubilados: el subsidio de $ 58.000 que PAMI paga a los beneficiarios con celiaquía. PAMI

Según la Disposición DI-2026-452 publicada el 27 de abril del corriente año, el importe equivalente a $ 58.560,98 busca cubrir el 27,5% del valor de los productos de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) difundida por el INDEC. Este monto se actualiza cada seis meses.

Así, el subsidio está pensado para cubrir parte del costo adicional que supone mantener una alimentación libre de gluten.

El trámite podrá ser realizado por el afiliado, el apoderado o un familiar. La obra social permite realizar el trámite desde una computadora, teléfono o tablet, al mismo tiempo que se mantiene la posibilidad de ir a una agencia para realizarlo de forma presencial.

Atención jubilados: el subsidio de $ 58.000 que PAMI paga a los beneficiarios con celiaquía.

Qué documentación se necesita para tramitar el subsidio

PAMI solicita una serie de documentos personales, administrativos y certificados médicos para el trámite.

En primer lugar, se necesitará el DNI, la credencial de afiliación y el último recibo de cobro.

Respecto a la parte médica, se solicita un resumen de historia clínica donde conste la sintomatología clínica.

Requiere los resultados serológicos, es decir, los análisis de sangre con anticuerpos antigliadina y anticuerpos antiendomisio. A su vez, los resultados histopatológicos que corresponden a la biopsia realizada al momento de la videoendoscopía digestiva alta.

El último requisito es la certificación del diagnóstico de enfermedad celíaca que debe ser emitida por el especialista que atiende al paciente.

Cómo realizar el trámite para cobrar el subsidio por celiaquía

Según PAMI, los afiliados podrán realizar el trámite desde la propia página web oficial en este link.

Quienes deseen realizar la gestión de forma presencial deberán sacar un turno online para una mejor atención.

Incluso, la web ofrece dos herramientas complementarias: una para realizar un reclamo vinculado al subsidio y otra para consultar el estado del trámite.