Francisco Roch, consultor de organismos multilaterales y execonomista senior del Fondo Monetario Internacional (FMI), fue entrevistado en El Cronista Stream, donde repasó el rumbo económico de Argentina y qué pasa con la política fiscal.

“Si vos en política monetaria tenés credibilidad y tenés que restablecer la inflación a la meta, podés subir mucho menos la tasa que si vos tenés que overreact”, explicó Roch para graficar una situación de credibilidad que hoy el Gobierno sostiene con el peso de un ancla.

En ese sentido, el especialista graficó: “No tenés credibilidad, entonces tenés que mostrar de verdad que vas a hacer la política monetaria. Es como el ratio de sacrificio que uno tiene que imponer cuando hace política monetaria”.

La mirada del FMI sobre el modelo argentino

Consultado sobre la velocidad con la que el Gobierno hizo el ajuste y recuperó el equilibrio fiscal, Roch respondió: “Uno puede estar un poquito más o menos de acuerdo en la velocidad del ajuste”. Y contó una anécdota de su salida del Fondo (Monetario Internacional): “Cuando se estaba discutiendo el tamaño del ajuste fiscal, yo estaba justo de salida en el Fondo Monetario; me acuerdo de estar hablando con funcionarios de alto rango en el FMI, que no voy a dar nombres, pero me decían: ‘No, tus compatriotas están locos, se están por pegar un tiro en los pies’”.

Según su relato, el pronóstico era que iban a hacer el ajuste “a una velocidad brutal”, que “la economía la van a destrozar y en cinco meses van a estar afuera”. Su balance: “Y acá estamos, o sea, la economía está superordenada”.

Roch fue enfático sobre el activo del Gobierno: “Yo creo que el ancla fiscal es el mayor activo que tiene este gobierno, entonces la verdad que logró algo que era impensado”.

“La economía está a diferentes velocidades”, según Roch

El economista reconoció que hay diferencias entre sectores: “Tenemos sectores que están creciendo muy, muy rápidamente, otros sectores que están un poco más... sufriendo. Es parte también normal de una economía que también está en transformación. Se sacaron los subsidios, se abrió la economía... hay muchas reformas... mucho cambio, entonces hay una reasignación de recursos que toma tiempo”.

Recordó que “en los 90 lo vimos también, cuando hubo todas las privatizaciones, bajó el empleo público, entonces subió el desempleo, pero fue un tema de reasignación de recursos”.

Ante la imagen del portaaviones que usó el economista Coco Dessy, del Citi, Roch coincidió: “Hay muchos sectores de la economía que estaban protegidos y ahora tienen que competir y están sufriendo. Entonces cambió también un poco el equilibrio macroeconómico. Tenemos un superávit de exportación récord, entonces eso influye sobre el tipo de cambio real”.

“El norte es el correcto”

Roch planteó que “quizás lo único que podés discutir es la velocidad de esa transformación y quizás discutir el acompañamiento. Quizás uno tiene que acompañar con algún tipo de política de asistencia social más focalizada en esas personas que pueden estar sufriendo”.

Aun así, fue claro con su postura: “Creo que, en mi opinión, el norte que se está siguiendo en términos económicos y de reforma es el correcto. Después sí hay una sintonía fina, quizás de la velocidad”.

Sobre el superávit, mencionó que “ahora hay una discusión de si es realmente un superávit o tenemos el tema de intereses”. Pero sostuvo que “el haber corregido de la manera que se corrigió me parece que era necesario y es lo que hay que defender hacia futuro”.

Para Roch, el debate pendiente es hacia dónde va la política fiscal: “Hoy en día, como la política fiscal es que no haya déficit, ahora eso implica una dinámica de, por ejemplo, la deuda. Si vos tenés superávit para siempre, la deuda se va a cero. ¿Es óptimo tener una deuda de cero? Who knows?”.

Y agregó: “Lo que queremos es también anclar hacia dónde tiene que estar orientada la política fiscal. De vuelta, como que el manejo del gasto público es el instrumento. Lo que falta, y hoy en día no está quizás tan claro, es la meta. Igual creo que estamos lejos de preocuparnos por la meta. Hoy tenemos que tener superávit fiscal, pero después, una vez que esto siga la estabilización y que la continuidad esté más asegurada, podemos empezar a pensar en el mediano plazo hacia dónde tiene”.