Se aproximan 48 horas de tormentas este jueves 19 y viernes 20 de noviembre: acumulados de hasta 20 mm, actividad eléctrica y ráfagas fuertes en Chubut.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas durante 48 horas para la provincia de Chubut.

Según el informe, el área será afectada por tormentas asiladas de variada intensidad el jueves 19 y viernes 20 de noviembre.

Las tormentas podrán estar acompañadas por “lluvias abundantes en cortos períodos de tiempo, ocasional granizo, frecuente actividad eléctrica y ráfagas fuertes”.

En este marco, se esperan “valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, que pueden ser superados localmente”.

Zonas afectadas por la alerta amarilla en Chubut el jueves 19

Meseta de Cushamen.

Meseta de Futaleufú.

Meseta de Languiñeo.

Meseta de Tehuelches.

Meseta de Escalante.

Meseta de Río Senguer.

Sarmiento.

Sudoeste de Florentino Ameghino.

Gastre.

Oeste de Mártires.

Oeste de Telsen.

Paso de Indios.

Se aproximan 48 horas de tormentas este jueves 19 y viernes 20 de noviembre: acumulados de hasta 20 mm, actividad eléctrica y ráfagas fuertes en Chubut. Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

Zonas afectadas por la alerta amarilla en Chubut el viernes 20

Gastre.

Oeste de Mártires.

Oeste de Telsen.

Paso de Indios.

Este de Mártires.

Este de Telsen.

Gaiman.

Meseta de Biedma.

Meseta de Florentino Ameghino.

Meseta de Rawson.

Se aproximan 48 horas de tormentas este jueves 19 y viernes 20 de noviembre: acumulados de hasta 20 mm, actividad eléctrica y ráfagas fuertes en Chubut. Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

Qué significa la alerta amarilla y cuáles son las recomendaciones del SMN

Según el SMN, las alertas amarillas quieren decir: informate. Posibles fenómenos meteorológicos “con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas” .

Recomendaciones por tormenta:

Evitar salir. No sacar la basura y limpiar desagües y sumideros. Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua Cerrar y alejarte de puertas y ventanas. Retirar o asegurar objetos que pue dan ser arrastrados por el viento. Si estás al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Cómo estará el clima en CABA

En tanto, el clima para la Ciudad de Buenos Aires será con una máxima de 29°C y una mínima de 16°C con cielo parcialmente nublado durante todo el día jueves.

Para el viernes la máxima será de 26°C y la mínima de 19°C con chaparrones por la mañana, tormentas por la tarde y chaparrones por la noche.