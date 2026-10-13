El paro nacional convocado por ATE alcanzará a trabajadores de distintos sectores de la Administración Pública Nacional.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) confirmó un paro nacional de 24 horas programada para el próximo jueves 15 de octubre, la cual abarcará movilizaciones en los principales puntos del país.

La medida de fuerza paralizará y afectará la atención en organismos públicos nacionales, provinciales y municipales . En la Ciudad de Buenos Aires, el sindicato marchará y se concentrará frente al Congreso a partir de las 13:30.

El objetivo de la huelga es la derogación total del DNU 70/23 promulgado por el presidente Javier Milei, en una jornada donde la protesta puede coincidir con la sesión de Diputados convocada para tratar dicho decreto, si la oposición logra reunir los votos para abrir el recinto.

El Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, apuntó contra las consecuencias del DNU 70/23 y afirmó que sus reformas favorecen a las grandes empresas. “Es decreto es un delivery para las grandes corporaciones”, cuestionó.

“Incluye más de 300 leyes. Ni Videla se animó a tanto”, advirtió Aguiar. Y enumeró: “No solo deroga la Ley de Tierras, sino la de Góndolas, de Alquileres, permite la privatización de las empresas públicas y le regala el comercio exterior a 10 empresas. Esto no es reforma, es saqueo”.

El Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, apuntó contra las consecuencias del DNU 70/23.

Paro nacional de ATE: qué servicios se verán afectados por la protesta del jueves

El paro nacional convocado por ATE alcanzará a trabajadores de distintos sectores de la Administración Pública Nacional, además de organismos provinciales y municipales cuyas representaciones gremiales se sumaron a la medida. El grado de interrupción variará según cada jurisdicción y el nivel de adhesión de los trabajadores.

En paralelo, el sindicato confirmó que se mantendrán guardias mínimas en hospitales y servicios de urgencia en centros para niños, adolescentes y adultos mayores. De todas formas, las consultas generales y trámites habituales podrían registrar demoras e interrupciones.

Entre los sectores que serán afectados se encuentran :

Recolección de residuos;

auxiliares de educación;

guardia urbana;

migraciones;

controles sanitarios en puertos y aduanas del Senasa;

radiooperadores de medios públicos;

personal de manejo de incendios forestales;

agentes de tránsito;

controladores aéreos;

la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT);

el mantenimiento de plantas nucleares.

Tanto la ANSES como el PAMI limitarán su atención exclusivamente a emergencias y urgencias. Archivo

Cómo funcionarán ANSES y PAMI durante el paro nacional de ATE

El próximo jueves, tanto la ANSES como el PAMI limitarán su atención exclusivamente a emergencias y urgencias debido al paro nacional convocado por ATE.

No habrá atención al público para trámites habituales o turnos programados en las oficinas; solo se atenderán situaciones de emergencia médica y con guardias mínimas de acuerdo con la adhesión del personal.

Por qué ATE convocó a un paro nacional contra el DNU 70/23

El sindicato liderado por Aguiar criticó con dureza los cambios normativos impulsados del DNU 70/23 sobre áreas clave de la economía y advirtió que vulneran derechos laborales, regulaciones estatales y recursos estratégicos .

“Tenemos que ir por todo y voltear el 70/23 completo. Este decreto no es motosierra contra la casta, es motosierra contra nosotros para que la casta se llene de guita”, aseveró Aguiar sobre los motivos del reclamo.

Aguiar también rechazó de forma categórica la vía adoptada por la gestión de Javier Milei para llevar adelante las reformas estructurales. “No podemos permitir que sigan gobernando la Argentina a sola firma. Lo que no consiguen con los votos pretenden hacerlo por decreto”, advirtió el dirigente estatal.

Entre las objeciones centrales, resaltó la eliminación de la Ley de Tierras -prevista en el artículo 154 del DNU 70/23-, norma que fijaba restricciones a la propiedad extranjera de campos rurales. El punto cobró un fuerte impacto institucional en las últimas semanas tras la intervención de la Corte Suprema, que concedió una medida cautelar interina para suspender dicho artículo y restituir la aplicación de la ley.