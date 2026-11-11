Atención jubilados y pensionados de PAMI: cómo funciona el sistema de recetas electrónicas paso a paso y por qué es importante conocerlo.

El Programa de Atención Médico Integral (PAMI) ofrece la posibilidad a sus afiliados jubilados y pensionados el acceso a las recetas electrónicas para tratamientos ambulatorios. Se trata de un sistema que garantiza el acceso a la cobertura de medicamentos de manera simple y segura.

Esta herramienta funciona de la siguiente manera:

El médico genera una receta digital que se envía automáticamente.

El afiliado puede utilizarla en cualquier farmacia de la red PAMI.

Solo se necesita el DNI y la credencial PAMI para acceder a los medicamentos.

Cómo acceder a la receta electrónica

Asistir a la consulta con el médico de cabecera o especialista. Pedirle que una receta electrónica. Se podrá ver desde la aplicación Mi PAMI . Acercarse a la farmacia con el DNI y la credencial PAMI . El farmacéutico accede a la receta desde el sistema, sin necesidad de que se le lleve una copia impresa.

No obstante, es importante remarcar que para retirar medicamentos oncológicos, antirretrovirales, psicofármacos y medicamentos especiales, es necesario presentar la receta impresa y firmada por el médico.

Atención jubilados y pensionados de PAMI: cómo funciona el sistema de recetas electrónicas paso a paso y por qué es importante conocerlo. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Dónde se ven las recétas electrónicas

Una vez que el médico emite las recetas electrónicas, se pueden ver en la sección Recetas Electrónicas, donde se tendrá acceso a todas las recetas vigentes e históricas. El afiliado también podrá compartirlas a través de WhatsApp.

Para saber si una receta sigue vigente, la propia app muestra el estado que indica si está vigente o vencida. En este marco, es importante saber que tienen un plazo de 30 días para ser utilizada desde que la emite el médico.

Por último, PAMI señala que no es necesario descargar la receta para presentarla en la farmacia, “solo con presentar la credencial alcanza para retirar los medicamentos”.

En conclusión, los afiliados y jubilados de PAMI cuentan con esta herramienta que es importante conocerlo porque agiliza y facilita el acceso a los medicamentos en las farmacias de la red PAMI.