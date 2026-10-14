Sigue el paro de médicos de PAMI: qué servicios quedan suspendidos y qué hacer si tenías un turno programado.

Los médicos que atienden afiliados al Programa de Atención Médica Integral (PAMI) mantienen un paro nacional hasta el viernes 16 de octubre en reclamo de una actualización de los honorarios que reciben por cada paciente.

La medida de fuerza fue convocada por la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral (APPAMIA) y podría afectar las consultas programadas en todo el país.

Esto no significa que todos los médicos de cabecera y odontólogos dejen de atender, sino que dependerá de la adhesión de cada profesional.

Paro de PAMI: hasta cuándo se prolongará la medida de fuerza

La medida suspenderá la atención a los afiliados hasta el viernes 16. Durante las tres jornadas los profesionales que se sumen a la medida de fuerza interrumpirán la atención habitual.

El reclamo es por los honorarios que paga la obra social a los médicos y odontólogos por cada afiliado.

Sigue el paro de médicos de PAMI: qué servicios quedan suspendidos y qué hacer si tenías un turno programado. PAMI.

El valor de la cápita es el monto que abona PAMI mensualmente por cada paciente asignado a un profesional, independientemente de cuántas consultas tenga.

Según los valores informados, los médicos de cabecera reciben actualmente $ 2.700 por afiliado, mientras que los odontólogos cobran $ 374.

Los profesionales sostienen que los montos resultan insuficientes para afrontar los costos que implican mantener la atención.

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El reclamo de los médicos del PAMI

La medida de fuerza exige una actualización de la cápita de los médicos de cabecera de $ 2.700 a $ 4.500 por afiliado. En caso de los odontólogos, solicitan que el monto pase a ser de $ 3.000.

Esta recomposición busca modificar los valores reconocidos por cada paciente asignado. Por el momento, el conflicto continúa abierto y los profesionales esperan una respuesta de las autoridades.

¿Qué deben hacer los jubilados y pensionados afiliados que tenían un turno?

El conflicto implica que las consultas programadas puedan quedar suspendidas ante la adhesión de los médicos al cese de tareas.

De esta manera, los afiliados deberán comunicarse con su médico de cabecera o con el consultorio odontológico antes de concurrir para evitar inconvenientes.

Cómo afiliarse a PAMI

La página oficial de PAMI detalla que la afiliación titular definitiva está dirigida a las personas que reciben un beneficio de jubilación o pensión de orden nacional y cuyos aportes de salud sean en favor de la obra social. Es requisito fundamental contar con DNI en formato tarjeta.

La afiliación es 100% digital y automática, por lo que es importante permanecer en línea hasta completar el trámite. Los datos serán validados con ANSES y RENAPER y, ante algún problema, se solicitarán los datos correspondientes para que un trabajador de PAMI se comunique.

La gestión puede ser realizada de manera remota y desde cualquier parte del país. Una vez culminado el trámite se enviará un correo electrónico con la credencial digital y la cartilla médica. A partir de este momento la persona podrá utilizar todos los servicios y prestaciones de forma inmediata.

Para iniciar el trámite se debe hacer click en el siguiente enlace y completar datos como el número de DNI, número de trámite, sexo, CUIT/CUIL, entre otros datos.