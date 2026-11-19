Fondos FAL: cuál es la nueva estrategia de los bancos para seducir a las empresas

A 12 días del debut de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), los más de 500.000 empleadores toman decisiones cruciales para el pago de las futuras indemnizaciones, que involucran desde la entidad habilitada que administrará ese dinero hasta el tipo de instrumento de inversión colectiva que elegirán. Entre ellos, hay dos opciones: fondos comunes de inversión o fideicomisos financieros.

Mientras la mayoría de las pequeñas y medianas empresas se volcarán por suscribir un FCI, algunas compañías grandes y multinacionales podrían optar por fideicomisos.

Ese vehículo les permite participar en la política de inversión que lleve adelante el fiduciario y también segregar sus tenencias, lo que impide que otras empresas tengan derecho a una parte indivisa de su cartera.

Hasta el momento, hay 55 sociedades gerentes y cinco fiduciarios financieros inscriptos ante la Comisión Nacional de Valores (CNV). En el primer universo, están las sociedades gerentes de bancos y de las sociedades de bolsa. En el segundo, en tanto, los fiduciarios habilitados, que administrarán los recursos según contratos de fideicomiso, son CFA Compañía Fiduciaria Americana, Fiduciaria del Norte, Macro Fiducia, Mendoza Fiduciaria, y TMF Trust Company.

Los fideicomisos pueden ser multiempresa y ofrecen carteras segregadas del resto. Algunas ALyC, como Criteria, optaron por ofrecerlos, de la mano de TMF.

Alexia Rosenthal, presidenta de la Cámara Argentina de Fideicomisos y Fondos de Inversión Directa en Actividades Productivas (CAFIDAP), remarca la importancia de los FAL.

Si bien destaca a los dos vehículos de inversión colectiva, remarca las diferencias entre ambos: “En un Fondo Común de Inversión todos los cuotapartistas tienen derecho a una parte indivisa de todo el patrimonio. Cada cuotapartista tiene derecho a un porcentaje de todos los activos. Cuando alguien rescata mucha plata, puede mover el valor de la cuotaparte, porque los activos hay que salir a venderlos en el mercado secundario. En el fideicomiso FAL tenés la posibilidad de que cada participante tenga un certificado de participación distinto, de diferentes clases”.

La CNV modificó la regulación para que los fideicomisos puedan administrar fondos para indemnizaciones. Así, eliminó la obligatoriedad de un monto máximo y la necesidad de tener prospecto, al tiempo que dictaminó que el fiduciario será quien registra y paga, en lugar de Caja de Valores.

Sin embargo, no cambió el plazo máximo que tienen los fideicomisos para operar, que son 30 años desde la celebración del contrato. Esa modificación estaba incluida en la reforma del mercado de capitales, pero la ley fue retirada del Congreso tras críticas por gravar con Ganancias a las inversiones en Cedear.

La indemnización corresponde cuando el contrato laboral se extingue por causas ajenas a la voluntad del trabajador o por decisión de la empresa que no se deban a una falta muy grave justificada. Magnific (Drazen_zigic)

No es para todos

Mientras la mayoría de los empleadores ya está habituado a los fondos, en particular a los money market, para administrar su liquidez y tesorería, pocos conocen al detalle cómo funcionan los fideicomisos.

“Lo recomendamos para aquellas grandes empresas, con especial foco en las multinacionales o globales, que deseen una herramienta customizada en las alternativas de inversión, pero a la vez portable y flexible”, explicó a El Cronista Leonardo Pirolo, Director de Capital Markets de TMF.

Esas empresas podrían diseñar una política de inversiones a medida, según su rotación de personal y su estrategia de desvinculaciones. “Cada CFO de empresa podrá tener más visión de su propia cartera y ayudar al fiduciario a armarla”, agregó, en ese sentido, Rosenthal, socia del estudio TCA Tanoira Cassagne.

Pirolo asegura que los fideicomisos “permiten una customización de las alternativas de inversión dentro de la reglamentación, pero que no se encorsete en el menú que pueda ofrecer un FCI, una segregación clara respecto de las otras empresas que puedan adherirse al fideicomiso, al gestionarse una cuenta de inversión específica afectada a cada empresa y “una portabilidad mucho más ágil”.

Avanza la cuenta regresiva

Los FAL, creados por la ley de modernización laboral, debutarán el próximo 1° de diciembre. Será utilizados para coadyuvar al pago de indemnizaciones. Tendrán un período de carencia de doce meses, es decir, no podrán ser utilizados hasta cumplir con esa cantidad de contribuciones mensuales.

Las pequeñas y medianas empresas deberán derivar una contribución mensual del 2,5%, mientras que las grandes aportarán 1%. Los recursos serán invertidos en deuda emitida por el Tesoro, bonos provinciales, obligaciones negociables y depósitos en entidades financieras.