El Ministerio de Infraestructura de la Ciudad de Buenos Aires anunció la realización de obras en una de las principales autopistas del país.

Se llevará a cabo la construcción de un metrobús de 5 kilómetros de extensión con el objetivo de mejorar el acceso del conurbano a Capital Federal y mitigar el tráfico que se genera en horas pico.

Así será el nuevo Metrobús que construirán en la Ciudad: estará en la zona más transitada y destrabará el tránsito (foto: archivo).

Qué aspecto tendrá el nuevo metrobús en la autopista Dellepiane

El Gobierno porteño presentó el Masterplan Dellepiane, un proyecto integral que busca mejorar el acceso a la Ciudad mediante la incorporación de un carril exclusivo para el transporte público.

La vía tendrá 4,6 kilómetros de extensión para conectar la Avenida General Paz con el ya existente metrobús 25 de Mayo. Además, se construirán cuatro paradas separadas del tránsito de autos para el ascenso y descenso de pasajeros.

Este acceso es clave porque conecta la zona suroeste de la Ciudad con el conurbano bonaerense. Es un punto donde suele acumularse gran cantidad de vehículos, lo que genera tráfico y embotellamientos.

Cómo transformará el Masterplan Dellepiane la vida de los vecinos

El Masterplan Dellepiane no solo busca mejorar el acceso a la Ciudad con el Metrobús, sino que también tiene como objetivo transformar la vida de 200.000 personas que transitan por la vía. Se propone dar continuidad a las colectoras de la autopista que actualmente se encuentran interrumpidas por el Ferrocarril Belgrano Sur.

En la misma línea, se busca construir un parque lineal de 4 kilómetros de longitud que incluirá espacios de esparcimiento, postas deportivas y áreas verdes para potenciar la calidad de vida de los vecinos.

A su vez, se incluye un plan hidráulico para entubar los ramales secundarios Dellepiane Norte y Zelarrayán que desembocan en el arroyo Cildañez.

Trabajos para ampliar la autopista Buenos Aires - La Plata y mejorar el tráfico

La empresa estatal Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA) comunicó que llevarán a cabo trabajos para ampliar la autopista Buenos Aires - La Plata con el objetivo de aliviar el tráfico generado en las horas pico debido a la elevada cantidad de personas que ingresan y egresan de la Ciudad.

Las obras incluyen la construcción de un recorrido de 20 kilómetros que unifique la calzada. Se prevé una ejecución en dos tramos, cada uno de los cuales se licitará por separado. La primera parte tendrá un plazo de 12 meses y la segunda de 15.

Obras del Masterplan Dellepiane mejorarán el tráfico en Buenos Aires

El proyecto incluye la instalación de sistemas de iluminación LED en las paradas del metrobús, mejorando la seguridad y visibilidad para los pasajeros durante la noche.Además, se prevé la creación de un centro de monitoreo de tráfico que permitirá gestionar en tiempo real el flujo vehicular y optimizar el uso de las nuevas infraestructuras.