La empresa estatal Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA) informó que realizarán obras de ampliación en una de las autopistas más transitadas para terminar para siempre con el tráfico y los embotellamientos.

Se trata de una vía clave para el ingreso y egreso del conurbano a la Ciudad . Suele acumular grandes cantidades de autos hacia el fin de la jornada laboral. Los trabajos también contemplan la repavimentación de los tramos existentes para mejorar su calidad y durabilidad.

Amplían la autopista Buenos Aires - La Plata: cómo serán las obras

En el marco del Plan de Obras 2024 - 2027, AUBASA informó que realizarán trabajos de mantenimiento y ampliación en la autopista Buenos Aires - La Plata. Se construirá un nuevo carril en el sentido sur, desde el Acceso Sudeste hasta la estación de peaje de Hudson.

El tramo contempla un recorrido de 20 kilómetros para unificar la calzada en una nueva estructura vil. El tramo inicial, desde la subida de Ingeniero Huergo hasta el kilómetro 7, cuando con cuatro carriles, pero la continuidad hasta Hudson solo tres.

Esta situación de cambio en el número de carriles genera embotellamientos, en específico en las horas pico por la cantidad de gente que ingresa y sale de la Ciudad.

Cuándo comienzan las obras y qué otros trabajos se realizarán

La empresa contempla el trabajo de más de 24 intervenciones en las rutas. Se prevé una ejecución en dos tramos y cada una se licitará por separado. La primera parte tendrá un plazo de 12 meses y la segunda de 15.

Los trabajos en la autopista empezarán en noviembre e incluirán otras tareas como la repavimentación total de los tres carriles actuales. Se sumará una cuarta carpeta asfáltica para asegurar la nivelación y homogeneidad de la superficie.

A su vez, se realizará otro proyecto similar en sentido hacia la Ciudad para mejorar el flujo de autos.