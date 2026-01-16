Adiós a la “ruta de la muerte”: construyen una autopista que unirá dos provincias y reactivará el comercio internacional

La red vial de Argentina experimentará una transformación significativa con la construcción de una nueva autopista, esencial para unir dos ciudades clave del noroeste argentino.

Este proyecto, que se extenderá por 22 kilómetros, beneficiará de manera directa a la población de Salta. El proyecto avanza con trabajos de alcantarillado en diversas áreas, excavaciones y estudios del trazado de la autovía.

Construirán una autopista que conectará dos ciudades clave y será la obra más significativa en décadas (foto: archivo).

Qué simboliza la nueva autopista en Salta

Desde el Gobierno de Gustavo Sáenz afirmaron que es la “obra de infraestructura más relevante de las últimas décadas” para Salta.

Uno de los principales beneficios será prevenir inundaciones en la Ruta Nacional 68, cerca del Lago Embalse Cabra Corral. Cuando se complete, permitirá la circulación de 40.000 vehículos diarios desde el Valle de Lerma hasta Cerrillos, en las afueras de la capital provincial. Es importante mencionar que esta ruta es conocida por quienes visitan la ciudad de Cafayate.

Autopista papa Francisco: 22 km, tres puentes y 36 meses de obra

La nueva autopista llevará el nombre del papa Francisco y se completará en un tiempo aproximado de 36 meses con una inversión de u$s 115 millones.

En este contexto, Gonzalo Macedo, director de Vialidad de Salta, brindó más detalles a Radio Salta sobre las características de la obra:

Tramo de 22 kilómetros , desde la RP 24 hasta la RP 33 en El Carril

, desde la RP 24 hasta la RP 33 en El Carril Distribuidores en la RP 23 (conectando a Cerrillos con Rosario de Lerma), en la RP 49 de Los Vallistos, la RP 36 en la zona de la Carpa del Gaucho y en caminos vecinales y vías de ferrocarril

(conectando a Cerrillos con Rosario de Lerma), en la RP 49 de Los Vallistos, la RP 36 en la zona de la Carpa del Gaucho y en caminos vecinales y vías de ferrocarril Tres puentes: uno en Los Vallistos, otro de 200 metros en el río Rosario y el último de 150 metros en el Río Pulares

uno en Los Vallistos, otro de 200 metros en el río Rosario y el último de 150 metros en el Río Pulares Canal colector pluvial de 12 kilómetros para evitar anegamientos en Cerrillos, Sumalao y Rosario de Lerma

para evitar anegamientos en Cerrillos, Sumalao y Rosario de Lerma Iluminación LED en todo el trayecto.

La Ruta 68 y sus maravillas naturales en Argentina

La Ruta Nacional 68, que une Salta Capital con Cafayate en Argentina, es célebre por la Quebrada de las Conchas y ofrece diversas atracciones naturales, tales como formaciones rocosas y paisajes impresionantes.

Los lugares imprescindibles en esta ruta abarcan la Garganta del Diablo, el Anfiteatro, formaciones como los Castillos y el Sapo, la Estación Alemania y el Dique Campo Cabra Corral.

La nueva carretera fomentará el turismo y el crecimiento económico en la región

La nueva autopista no solo mejorará la conectividad entre Salta y Cerrillos, sino que también impulsará el desarrollo económico de la región al facilitar el transporte de productos locales.

Además, se anticipa que la obra generará empleo durante su construcción, beneficiando a numerosas familias en el área. El proyecto incluye la implementación de tecnología moderna en la infraestructura vial, como sistemas de monitoreo de tráfico y mantenimiento preventivo. Esto garantizará no solo la seguridad de los usuarios, sino también la sostenibilidad de la autopista a largo plazo.

Autopista Francisco: Conectividad y seguridad para la región

La nueva autopista contará con un sistema de monitoreo de tráfico en tiempo real, mejorando la seguridad y la fluidez en la circulación de vehículos. Se espera que reduzca los tiempos de viaje significativamente.Además, se implementarán áreas de descanso y servicios para los viajeros, promoviendo el turismo en la región. La obra generará empleo local, beneficiando a muchas familias en Salta durante su construcción.