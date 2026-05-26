El Metrobús de la Ciudad de México confirmó una medida permanente: queda estrictamente prohibido viajar de pie en el segundo nivel de los autobuses de la Línea 7 . La disposición aplica para todas las personas usuarias y busca prevenir incidentes durante los trayectos.

El comunicado señala que esta norma responde a razones de seguridad en el transporte público. “ Por seguridad de todas y todos, está prohibido viajar de pie en el segundo nivel de las unidades de Línea 7 de Metrobús . Evitas amonestaciones e incidentes ”, informó el sistema de transporte en un comunicado reciente.

El comunicado de Metrobús. Fuente: Ciudad de México

Nueva regla en la Línea 7: la seguridad es lo primero

El segundo piso de las unidades de doble nivel está diseñado únicamente para pasajeros sentados, por lo que permanecer de pie representa un riesgo ante frenados o movimientos bruscos . La medida no es nueva, pero ahora se refuerza con mayor énfasis y posibles sanciones. A pesar del anuncio, usuarios señalaron que la norma no siempre se cumple.

Cuáles son las consecuencias de estar parado en el Metrobús

El Metrobús comunicó que se implementarán sanciones para aquellos que no cumplan con la nueva normativa. Aunque los montos y tipos de multas aún no fueron especificados, el objetivo es establecer medidas correctivas que aseguren el respeto a la norma.

Asimismo, se anticipa la colaboración del personal de vigilancia y supervisores a bordo, quienes tendrán la facultad de solicitar a los pasajeros que ocupen sus asientos o, en su defecto, que desciendan al primer nivel de la unidad con el fin de prevenir riesgos.