A menos de un mes del arranque del Mundial 2026, el Metrobús anunció una nueva ruta especial que conectará el sur de la capital con el Estadio Ciudad de México. La Secretaría de Movilidad (Semovi) dio a conocer cómo operará este servicio de transporte público diseñado para facilitar el traslado de los fanáticos.

Según explicaron las autoridades, la nueva ruta conectará la Línea 1 del Metrobús (Indios Verdes–El Caminero) con la Línea 5, permitiéndole a los pasajeros llegar a las inmediaciones del Estadio Azteca de forma más rápida y ordenada.

Como parte de las pruebas operativas, el servicio será utilizado durante la semifinal Cruz Azul vs Chivas de la Liga MX, por lo que el Metrobús invitó a los usuarios a probar esta alternativa de transporte.

La importancia del Metrobús durante el Mundial 2026

El Estadio Banorte será una de las sedes principales del Mundial 2026, por lo que se prevé un incremento considerable en la movilidad hacia el sur de la capital.

En tanto, la intención de este corredor especial es agilizar el acceso al estadio mediante una conexión peatonal desde Avenida Renato Leduc hasta la puerta 8 del inmueble.

Ruta y estaciones del Metrobús CDMX

El recorrido Perisur–Estadio Azteca–Cañaverales permitirá trasladarse directamente hacia el Coloso de Santa Úrsula. Los pasajeros podrán abordar en la estación Perisur de la Línea 1 y continuar hasta Cañaverales, en la Línea 5.

El trayecto contempla una parada en Avenida Renato Leduc, desde donde los asistentes podrán caminar hacia el acceso principal del estadio.

El servicio operará de 16 a 00 en fechas estratégicas previas a la Copa del Mundo. Además, contará con distintas opciones de pago, como:

Tarjeta de movilidad integrada

Tarjetas bancarias

Dispositivos inteligentes

La tarifa será de seis pesos por viaje y el transbordo entre líneas participantes será gratuito.

Durante esta fase de prueba, las unidades circularán con una frecuencia aproximada de 15 minutos y tendrán capacidad para transportar entre 60 y 90 pasajeros.

Recorrido especial del Metrobús

La ruta inicia en Perisur, sobre Anillo Periférico e Insurgentes, y continúa hacia el cruce de Blvd. Adolfo Ruiz Cortines y Renato Leduc, donde los usuarios podrán descender para dirigirse caminando al estadio.

Posteriormente, los autobuses seguirán hacia el retorno en Parque Cuemanco hasta llegar a la estación Cañaverales de la Línea 5.

Con esta estrategia, las autoridades buscan mejorar la conexión con otros sistemas de transporte, como el Tren Ligero, y evitar saturaciones en las rutas habituales durante los eventos masivos del Mundial.

Formas de pagar el boleto del Metrobús

El costo del trayecto será de 6 pesos, igual que el resto del sistema Metrobús. Durante los días de prueba -11, 17, 24 y 30 de junio, así como el 5 de julio- el transbordo será reconocido como transferencia sin costo extra.

Los usuarios podrán pagar con:

Tarjeta de Movilidad Integrada

Tarjetas de crédito o débito

Relojes inteligentes

Celulares con tecnología NFC

Estas opciones facilitarán el acceso tanto para habitantes de la ciudad como para visitantes nacionales y extranjeros que asistan al Mundial 2026.