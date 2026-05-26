Según informaron las autoridades, las interrupciones estarán vigentes durante varios días consecutivos. En este sentido, solicitaron a los usuarios tomar previsiones y consultar el estado del servicio en tiempo real.

El Metrobús de la Ciudad de México confirmó afectaciones en una de sus rutas más utilizadas debido a trabajos de mantenimiento. Las autoridades pidieron a los usuarios tomar previsiones y consultar el estado del servicio en tiempo real.

Miles de usuarios del transporte público en la capital deberán modificar sus recorridos durante los próximos días. El Metrobús CDMX anunció la suspensión parcial del servicio en una de las líneas con mayor afluencia debido a obras de mantenimiento mayor.

La medida afectará a quienes utilizan la Línea 1, especialmente en dirección hacia Indios Verdes. Según informaron las autoridades, las interrupciones estarán vigentes durante varios días consecutivos.

Según informaron las autoridades, las interrupciones estarán vigentes durante varios días consecutivos. En este sentido, solicitaron a los usuarios tomar previsiones y consultar el estado del servicio en tiempo real.

¿Qué línea del Metrobús suspenderá servicio y qué estación estará afectada?

El Metrobús informó que la Línea 1 presentará afectaciones operativas por trabajos de mantenimiento en el carril confinado de la estación Perisur . Debido a estas obras, algunas unidades dejarán de prestar servicio temporalmente.

La suspensión aplicará únicamente en dirección a Indios Verdes, uno de los trayectos con mayor movimiento dentro del sistema de transporte de la Ciudad de México. Las autoridades señalaron que las afectaciones permanecerán del 18 al 24 de mayo, periodo en el que se realizarán los trabajos de mantenimiento mayor en la zona.

Ante este escenario, el organismo recomendó a los usuarios anticipar sus traslados para evitar retrasos y complicaciones durante los horarios de mayor demanda.

Metrobús CDMX anuncia ruta alternativa para los usuarios afectados

Como parte de las medidas implementadas por las autoridades, se habilitó Villa Olímpica como alternativa para los pasajeros que necesiten continuar con sus recorridos habituales.

El Metrobús indicó que esta opción permitirá reducir el impacto de las afectaciones mientras se llevan a cabo las obras en la estación Perisur.

Las autoridades también pidieron a los usuarios mantenerse atentos a posibles cambios operativos y consultar constantemente las actualizaciones oficiales sobre el estado del servicio.

Además, recomendaron salir con mayor anticipación, especialmente durante las horas pico, cuando suelen registrarse mayores tiempos de espera y saturación en distintas estaciones.

Cómo consultar el estado del servicio del Metrobús en tiempo real