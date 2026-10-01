La ruta habitual consiste en tomar la Ruta Nacional 3 hacia el sur hasta los accesos regionales que conducen a la localidad de Oriente, punto desde el cual se realiza la aproximación final a la villa balnearia.

Ubicado a unos 300 kilómetros de Mar del Plata, en el extremo sur del partido de Coronel Dorrego, existe un rincón costero donde los médanos, el bosque y el silencio dominan el paisaje.

Marisol (también conocido como Balneario Oriente), una pequeña localidad de apenas 215 habitantes estables que mantiene un perfil rústico de calles de tierra y casas bajas, protegido por densos bosques de álamos y tamariscos que los propios vecinos plantaron para frenar el avance de la arena.

Las razones de Diego Maradona para pasar las vacaciones con su familia en Marisol

A comienzos de la década de 1990, Diego Armando Maradona buscaba un refugio para descansar lejos de la exposición mediática y las multitudes .

Encontró en este balneario la privacidad ideal para instalarse durante los veranos de 1992 y 1994 junto a su esposa Claudia Villafañe y sus hijas Dalma y Giannina. Eligió hospedarse en una casa sencilla y mantener un trato cercano con la comunidad local.

Uno de los rincones favoritos de la familia era La Boca, el sector donde el río Quequén Salado desemboca en el mar, un entorno perfecto para pescar, recorrer la costa en moto de agua y caminar sin interrupciones.

La huella del Diez en el pueblo quedó marcada para siempre el 23 de febrero de 1992, cuando participó de un partido a beneficio en la cancha del Club Quequén de Oriente, un hito que los vecinos aún recuerdan con enorme afecto.

Qué hacer en Marisol: los mejores atractivos entre el río y el mar

Además de su vínculo histórico con la leyenda del fútbol, el balneario destaca por su gran biodiversidad y la amplitud de su franja costera, que alcanza hasta 500 metros de distancia entre la orilla y las primeras viviendas.

Esta particularidad la convierte en un destino codiciado para la pesca deportiva, permitiendo practicar tanto la modalidad marítima como la fluvial en un mismo entorno.

Entre las principales actividades y puntos turísticos para recorrer se destacan:

La Boca: La desembocadura del río Quequén Salado en el Océano Atlántico, ideal para paseos en embarcaciones y jornadas de pesca.

El Mirador Panorámico: Un punto elevado estratégico para contemplar la inmensidad del mar, el cauce del río y la cadena de médanos.

Puntos de interés histórico y náutico: El sector El Vimar para deportes acuáticos, el puente viejo, la Cueva del Tigre y los restos del Barco Hundido a unos 30 kilómetros de la villa urbana.

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Cómo llegar a Marisol desde CABA y qué tener en cuenta antes de viajar

Para viajar en auto desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la distancia total ronda los 580 kilómetros.

La ruta habitual consiste en tomar la Ruta Nacional 3 hacia el sur hasta los accesos regionales que conducen a la localidad de Oriente, punto desde el cual se realiza la aproximación final a la villa balnearia.

En el caso de salir desde Mar del Plata, el trayecto es de aproximadamente 300 kilómetros utilizando la Ruta Provincial 88 en dirección a Tres Arroyos.

El tramo final desde la localidad de Oriente consta de 22 kilómetros por un camino consolidado de ripio. Debido a la naturaleza del terreno, el estado de este acceso de tierra puede variar significativamente después de jornadas de lluvias intensas, por lo que las autoridades locales recomiendan transitar con precaución.