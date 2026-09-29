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Antioquia es el departamento de Colombia que registra la mayor cantidad de municipios, con 125 en total, de acuerdo con el registro incluido en el documento elaborado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). La cifra ubica al departamento por encima de otras entidades territoriales que también cuentan con una amplia división municipal, como Boyacá, Cundinamarca y Santander.
¿Cuántos municipios tiene Antioquia?
Antioquia cuenta con 125 municipios. El registro los organiza dentro de distintas subregiones del departamento, entre ellas Bajo Cauca, Magdalena Medio, Nordeste, Norte, Occidente, Oriente, Suroeste, Urabá y Valle de Aburrá.
Los municipios que aparecen en el listado son:
- Abejorral
- Abriaquí
- Alejandría
- Amagá
- Amalfi
- Andes
- Angelópolis
- Angostura
- Anorí
- Santafé de Antioquia
- Anzá
- Apartadó
- Arboletes
- Argelia
- Armenia
- Barbosa
- Belmira
- Bello
- Betania
- Betulia
- Ciudad Bolívar
- Briceño
- Buriticá
- Cáceres
- Caicedo
- Caldas
- Campamento
- Cañasgordas
- Caracolí
- Caramanta
- Carepa
- El Carmen de Viboral
- Carolina
- Carolina del Príncipe
- Caucasia
- Chigorodó
- Cisneros
- Cocorná
- Concepción
- Concordia
- Copacabana
- Dabeiba
- Don Matías
- Ebéjico
- El Bagre
- Entrerríos
- Envigado
- Fredonia
- Frontino
- Giraldo
- Girardota
- Gómez Plata
- Granada
- Guadalupe
- Guarne
- Guatapé
- Heliconia
- Hispania
- Itagüí
- Ituango
- Jardín
- Jericó
- La Ceja
- La Estrella
- La Pintada
- La Unión
- Liborina
- Maceo
- Marinilla
- Montebello
- Murindó
- Mutatá
- Nariño
- Necoclí
- Nechí
- Olaya
- Peñol
- Peque
- Pueblorrico
- Puerto Berrío
- Puerto Nare
- Puerto Triunfo
- Remedios
- Retiro
- Rionegro
- Sabanalarga
- Sabaneta
- Salgar
- San Andrés de Cuerquia
- San Carlos
- San Francisco
- San Jerónimo
- San José de la Montaña
- San Juan de Urabá
- San Luis
- San Pedro
- San Pedro de Urabá
- San Rafael
- San Roque
- San Vicente
- Santa Bárbara
- Santa Rosa de Osos
- Santo Domingo
- El Santuario
- Segovia
- Sonsón
- Sopetrán
- Támesis
- Tarazá
- Tarso
- Titiribí
- Toledo
- Turbo
- Uramita
- Urrao
- Valdivia
- Valparaíso
- Vegachí
- Venecia
- Vigía del Fuerte
- Yalí
- Yarumal
- Yolombó
- Yondó
- Zaragoza
El dato permite dimensionar la extensión de la división administrativa del departamento, que reúne municipios de características geográficas y territoriales muy diferentes, desde zonas del Valle de Aburrá hasta regiones como Urabá, el Nordeste y el Bajo Cauca.
¿Qué departamentos tienen una gran cantidad de municipios en Colombia?
Además de Antioquia, el documento registra otros departamentos con una cantidad considerable de municipios. Boyacá aparece con 123 municipios, Cundinamarca con 116 y Santander con 87, mientras que Nariño registra 64.
Así, Antioquia encabeza este registro con 125 municipios, seguida por departamentos que también tienen una amplia organización territorial. El número de municipios refleja cómo está distribuida administrativamente cada región del país.