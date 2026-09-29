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Antioquia es el departamento de Colombia que registra la mayor cantidad de municipios, con 125 en total, de acuerdo con el registro incluido en el documento elaborado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). La cifra ubica al departamento por encima de otras entidades territoriales que también cuentan con una amplia división municipal, como Boyacá, Cundinamarca y Santander.

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¿Cuántos municipios tiene Antioquia?

Antioquia cuenta con 125 municipios. El registro los organiza dentro de distintas subregiones del departamento, entre ellas Bajo Cauca, Magdalena Medio, Nordeste, Norte, Occidente, Oriente, Suroeste, Urabá y Valle de Aburrá.

Los municipios que aparecen en el listado son:

  1. Abejorral
  2. Abriaquí
  3. Alejandría
  4. Amagá
  5. Amalfi
  6. Andes
  7. Angelópolis
  8. Angostura
  9. Anorí
  10. Santafé de Antioquia
  11. Anzá
  12. Apartadó
  13. Arboletes
  14. Argelia
  15. Armenia
  16. Barbosa
  17. Belmira
  18. Bello
  19. Betania
  20. Betulia
  21. Ciudad Bolívar
  22. Briceño
  23. Buriticá
  24. Cáceres
  25. Caicedo
  26. Caldas
  27. Campamento
  28. Cañasgordas
  29. Caracolí
  30. Caramanta
  31. Carepa
  32. El Carmen de Viboral
  33. Carolina
  34. Carolina del Príncipe
  35. Caucasia
  36. Chigorodó
  37. Cisneros
  38. Cocorná
  39. Concepción
  40. Concordia
  41. Copacabana
  42. Dabeiba
  43. Don Matías
  44. Ebéjico
  45. El Bagre
  46. Entrerríos
  47. Envigado
  48. Fredonia
  49. Frontino
  50. Giraldo
  51. Girardota
  52. Gómez Plata
  53. Granada
  54. Guadalupe
  55. Guarne
  56. Guatapé
  57. Heliconia
  58. Hispania
  59. Itagüí
  60. Ituango
  61. Jardín
  62. Jericó
  63. La Ceja
  64. La Estrella
  65. La Pintada
  66. La Unión
  67. Liborina
  68. Maceo
  69. Marinilla
  70. Montebello
  71. Murindó
  72. Mutatá
  73. Nariño
  74. Necoclí
  75. Nechí
  76. Olaya
  77. Peñol
  78. Peque
  79. Pueblorrico
  80. Puerto Berrío
  81. Puerto Nare
  82. Puerto Triunfo
  83. Remedios
  84. Retiro
  85. Rionegro
  86. Sabanalarga
  87. Sabaneta
  88. Salgar
  89. San Andrés de Cuerquia
  90. San Carlos
  91. San Francisco
  92. San Jerónimo
  93. San José de la Montaña
  94. San Juan de Urabá
  95. San Luis
  96. San Pedro
  97. San Pedro de Urabá
  98. San Rafael
  99. San Roque
  100. San Vicente
  101. Santa Bárbara
  102. Santa Rosa de Osos
  103. Santo Domingo
  104. El Santuario
  105. Segovia
  106. Sonsón
  107. Sopetrán
  108. Támesis
  109. Tarazá
  110. Tarso
  111. Titiribí
  112. Toledo
  113. Turbo
  114. Uramita
  115. Urrao
  116. Valdivia
  117. Valparaíso
  118. Vegachí
  119. Venecia
  120. Vigía del Fuerte
  121. Yalí
  122. Yarumal
  123. Yolombó
  124. Yondó
  125. Zaragoza

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Antioquia es el departamento de Colombia que registra la mayor cantidad de municipios.
Antioquia es el departamento de Colombia que registra la mayor cantidad de municipios.Foto Cortesía: Charly Boillot - Colombia Travel

El dato permite dimensionar la extensión de la división administrativa del departamento, que reúne municipios de características geográficas y territoriales muy diferentes, desde zonas del Valle de Aburrá hasta regiones como Urabá, el Nordeste y el Bajo Cauca.

¿Qué departamentos tienen una gran cantidad de municipios en Colombia?

Además de Antioquia, el documento registra otros departamentos con una cantidad considerable de municipios. Boyacá aparece con 123 municipios, Cundinamarca con 116 y Santander con 87, mientras que Nariño registra 64.

Así, Antioquia encabeza este registro con 125 municipios, seguida por departamentos que también tienen una amplia organización territorial. El número de municipios refleja cómo está distribuida administrativamente cada región del país.