El verano ya se siente cerca y los argentinos comienzan a planear sus vacaciones. Las escapadas de fin de semana, los viajes cortos y los destinos accesibles ganan protagonismo, sobre todo en un contexto donde los precios para viajar al exterior se volvieron inaccesibles para muchos.

Sin embargo, no hace falta recorrer miles de kilómetros para encontrar paisajes paradisíacos. A pocas horas de Buenos Aires existen siete playas de aguas cristalinas que pocos conocen y que se destacan por su tranquilidad, entorno natural y propuestas para descansar.

1. Costa Esmeralda

Ubicada en el límite con Pinamar, Costa Esmeralda combina playa, bosque y vida de country. No hay hoteles, por lo que el alojamiento se realiza en propiedades privadas. Es ideal para quienes buscan desconexión total: caminatas, cabalgatas nocturnas con fogón, actividades deportivas y gastronomía de calidad, como hamburguesas gourmet y helados artesanales.

2. Costa del Este

Entre Mar del Tuyú y Aguas Verdes, Costa del Este ofrece playas tranquilas, casas de lujo y hoteles frente al mar. La oferta gastronómica incluye el restaurante Noi del hotel Almarena y la cervecería Viejo Skill. Las caminatas por el bosque y la playa, en bici o a caballo, son imperdibles. El alojamiento varía entre cabañas, aparts y hoteles boutique.

3. Nueva Atlantis

Este pueblo joven es perfecto para quienes buscan alejarse del ruido. Sin paradores ni multitudes, ofrece actividades como pesca, cabalgatas, paseos en cuatriciclo y visitas a la capilla local. El mercado “Lo de Adrián” es un clásico del lugar. Las opciones de alojamiento incluyen las Casitas de Colores y aparts familiares.

4. Mar del Sud

Con playas extensas, acantilados y rocas, Mar del Sud es un entorno campero ideal para caminatas, cabalgatas y pesca en “El Remanso”. El Bosque Energético y el Teatro del Sur suman propuestas culturales y naturales. El parador Coco Loco ofrece alfajores artesanales y tragos frente al mar. El Complejo Rocas Negras es una opción destacada para alojarse.

5. Balneario Norte

A orillas del río Gualeguaychú, este balneario es ideal para familias. Se pueden alquilar sombrillas, reposeras y parrillas. A solo cuatro horas de Buenos Aires, es una excelente opción para pasar el día o hacer una escapada de fin de semana.

6. Banco Pelay

Con siete kilómetros de arena blanca y abundante vegetación, Banco Pelay ofrece sectores familiares y juveniles, 1.500 carpas y actividades como kayak, windsurf y canotaje. Es uno de los destinos más completos de Entre Ríos para disfrutar del río y la naturaleza.

7. Galeón de Oro

A solo 15 minutos en lancha desde la estación fluvial del Tigre, este rincón ofrece paz, naturaleza y actividades como fútbol, vóley, kayak y parrillas. El camping cuenta con luz eléctrica, quincho y vestuarios, y también hay dormitorios bajo los árboles para quienes quieran pasar la noche.