El destino fue seleccionado tras una convocatoria nacional en la que participaron 27 municipios de 13 departamentos.

El pueblo de Colombia que parece detenido en el tiempo: calles coloniales, antiguas iglesias y paisajes a orillas del río Magdalena

Colombia tiene una gran variedad de pueblos y pequeños municipios que se destacan por sus paisajes, costumbres y tradiciones. Uno de ellos está en el departamento del Atlántico y ahora busca obtener reconocimiento internacional.

Se trata de Usiacurí, un municipio conocido por sus artesanías, su poesía y el arte urbano que llena de color distintos rincones. Según informó el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT), el destino fue seleccionado entre los ocho municipios que representarán a Colombia en el proceso de postulación a Best Tourism Villages 2026 de ONU Turismo.

La elección se realizó después de una convocatoria nacional organizada por el Ministerio. En total participaron 27 municipios de 13 departamentos, de los cuales ocho lograron avanzar en el proceso.

¿Qué tiene de especial Usiacurí?

Uno de los grandes atractivos de Usiacurí está relacionado con su identidad cultural. El municipio mantiene una fuerte tradición artesanal vinculada al fique, un material utilizado por sus artesanos para elaborar diferentes piezas.

A esto se suma la presencia de la poesía y el arte urbano. De hecho, el MinCIT destacó que el municipio convirtió estos tres elementos en el centro de su propuesta turística.

Esta combinación de artesanías, cultura y color fue uno de los aspectos que llevó al municipio del Atlántico a quedar entre los destinos seleccionados.

Usiacurí busca un lugar entre los mejores destinos rurales del mundo

Para elegir a los ocho municipios, se tuvieron en cuenta los nueve criterios establecidos por ONU Turismo. Entre ellos aparecen los recursos naturales y culturales, la sostenibilidad económica, social y ambiental, la infraestructura, la seguridad y la organización de la actividad turística.

El destino se destaca por sus artesanías, murales y tradición cultural, elementos que forman parte de su propuesta turística. Gobernación del Atlántico

También se evaluó la participación de las comunidades y la capacidad de cada municipio para mostrar una propuesta propia y diferente.

Junto con Usiacurí fueron seleccionados Consacá, El Peñón, Jericó, Marulanda, Norcasia, Paicol y Sesquilé. Los ocho avanzan hacia la postulación oficial internacional bajo el acompañamiento técnico del Ministerio.

La iniciativa Best Tourism Villages busca reconocer destinos rurales que utilizan el turismo como una herramienta para preservar su patrimonio, impulsar el desarrollo local y mantener sus tradiciones.