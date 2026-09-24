La Patagonia argentina guarda paisajes soñados que se transforman con cada estación. Durante la primavera, cuando el frío y las nevadas comienzan a quedar atrás, uno de sus rincones cambia por completo: el blanco de la nieve da paso a un paisaje lleno de color, donde la naturaleza se convierte en la gran protagonista.

Se trata del Campo de Tulipanes de Trevelin, uno de los atractivos más singulares de la Patagonia argentina. Ubicado en la provincia de Chubut, cada primavera se transforma en un espectáculo de color: miles de flores se despliegan sobre el paisaje y forman una enorme alfombra multicolor que convierte al lugar en una postal única.

Cuándo es el mejor momento para ver los tulipanes en Trevelin

El Campo de Tulipanes de Trevelin abre sus puertas todos los días desde el 7 de octubre hasta el 7 de noviembre, en el horario de 9 a 19.

Si bien la temporada comienza el 7 de octubre, la floración de los tulipanes es progresiva. Por eso, quienes quieran encontrarlos en su máximo esplendor pueden visitar el campo entre el 15 de octubre y el 7 de noviembre.

Durante esas semanas, más de un millón de tulipanes florecen en simultáneo y forman una enorme alfombra de colores frente a la Cordillera de los Andes, uno de los paisajes más característicos de este rincón de Chubut.

Campo de tulipanes en Trevelin. Argentina.gob.ar

Cuánto cuesta la entrada al Campo de Tulipanes de Trevelin en 2026

La entrada general tiene un valor de $45.000, mientras que quienes compren su ticket de manera anticipada online hasta el 30 de septiembre podrán acceder a un precio de $42.000. Los menores de 12 años ingresan sin cargo.

Las entradas adquiridas de forma anticipada no tienen una fecha específica asignada, por lo que pueden utilizarse cualquier día durante la temporada 2026. No es necesario reservar previamente, aunque la compra online puede agilizar el ingreso durante las jornadas de mayor concurrencia.

Campo de tulipanes en Trevelin. SUID

Cómo llegar al Campo de Tulipanes de Trevelin

El cultivo se encuentra sobre la Ruta Nacional 259, a unos 13 kilómetros del centro de Trevelin, y forma parte del tradicional circuito de la Ruta Galesa.

Para llegar, se puede optar por distintas alternativas:

Vehículo particular: por la Ruta Nacional 259.

Agencias de turismo locales: varias excursiones de la zona incluyen una visita al campo.

Remís o taxi: disponibles desde el centro de Trevelin.

Transporte público Jacobsen: cuenta con salidas desde la Plaza Coronel Fontana, frente a la Secretaría de Turismo.

Los horarios informados para este servicio son 10 y 14.15, mientras que los regresos están previstos para las 14.45 y 19. El servicio no requiere reserva previa.

Qué hacer en el Campo de Tulipanes de Trevelin

Además de recorrer los senderos entre los tulipanes y disfrutar del paisaje, el lugar ofrece distintas propuestas para completar la visita.

El predio cuenta con una confitería donde se pueden encontrar opciones para almorzar o tomar el té, incluyendo productos de la tradicional repostería galesa. También hay una feria de artesanos con productos regionales y, según la programación, actividades culturales con música en vivo y artistas locales.

Visita nocturna al Campo de Tulipanes

Durante la temporada también pueden realizarse visitas nocturnas, especialmente en fechas de luna llena, aunque estas actividades están sujetas a las condiciones climáticas.

La experiencia permite llegar durante las últimas horas de la tarde y contemplar el campo mientras cae el sol, con los tulipanes y las montañas de la Cordillera como protagonistas del paisaje.

Campo de tulipanes en Trevelin. trevelin.tur.ar

Paseo en globo aerostático

Otra de las experiencias disponibles durante octubre es el vuelo en globo aerostático sobre el Campo de Tulipanes. El globo tiene capacidad para hasta cinco pasajeros y la actividad depende de las condiciones meteorológicas: se necesita un día despejado y sin viento para poder realizar el sobrevuelo.

Campo de Tulipanes en Trevelin. chubutpatagonia.gob.ar

Cuándo es la Fiesta de los Tulipanes de Trevelin

Cada año, el Campo de Tulipanes también es escenario de la tradicional Fiesta de los Tulipanes, que suele realizarse el 7 de noviembre.

El evento está sujeto a las condiciones climáticas y puede incluir diferentes propuestas culturales y actividades para los visitantes.

Un paisaje patagónico inspirado en los campos de Holanda

Los tulipanes tienen una larga historia: aunque originalmente se cultivaban en el Imperio Otomano, en el territorio de la actual Turquía, se hicieron mundialmente famosos después de llegar a Holanda en el siglo XVI.

Campo de tulipanes en Trevelin. Argentina.gob.ar