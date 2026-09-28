Es de 1887 y está en San Telmo: cómo visitar gratis una de las casas más curiosas de Buenos Aires.

Buenos Aires tiene construcciones que esconden historias de otras épocas y que, después de atravesar años de abandono y transformaciones, lograron recuperar su esplendor. Una de ellas es la Casa Bolívar, conocida por los vecinos como la Casa de los Dragones, una singular vivienda de 1887 ubicada en pleno San Telmo.

Su fachada está coronada por ocho figuras de dragones, uno de los detalles que convirtió a esta antigua residencia en una de las construcciones más particulares del barrio. Ahora, quienes quieran conocerla por dentro tendrán una oportunidad especial: abrirá sus puertas con visitas gratuitas durante Open House Buenos Aires 2026.

Casa Bolívar: por qué la llaman la Casa de los Dragones

La propiedad se encuentra en Bolívar 663, dentro del casco histórico porteño. La construcción que se conserva hoy fue levantada en 1887 y originalmente funcionó como una vivienda unifamiliar. Su autoría arquitectónica no está determinada, aunque la intervención contemporánea aparece vinculada al Estudio Geya y Mariano Berlot.

El nombre con el que la conocen los vecinos surgió por uno de sus elementos más llamativos: en la parte superior de la fachada pueden verse ocho figuras de dragones que le dan a la propiedad un aspecto particular y cargado de simbolismo.

A lo largo de su historia, la casa fue habitada por distintas personas y atravesó numerosos cambios. En 1945 se transformó en un inquilinato, una modificación que alteró considerablemente la distribución original.

Para generar habitaciones independientes se cerraron conexiones entre ambientes y se incorporaron entrepisos y construcciones en los patios. Con el tiempo, estas intervenciones afectaron los pisos y distintos elementos ornamentales de la vivienda.

Cómo fue recuperada la antigua casa de San Telmo

La recuperación de la Casa Bolívar comenzó a tomar forma en 2010, cuando se inició un proceso destinado a adaptar la propiedad a nuevos usos sin perder las características originales del inmueble.

La restauración implicó una tarea de recuperación casi arqueológica: había sectores ocupados por construcciones posteriores que habían cubierto o incluso destruido partes de la edificación original. El objetivo fue despejar esos espacios, recuperar la estructura existente y reconstruir aquello que había sido alterado.

Durante el trabajo se buscó preservar la fisonomía, la circulación y los materiales de origen, para que la vivienda pudiera mantener su identidad histórica mientras se adaptaba a las necesidades actuales.

Casa Bolivar. Buenos Aires Museo.

Entre sus elementos se encuentran los pisos originales, columnas de hierro, detalles ornamentales y un antiguo aljibe, además de distintos sectores que permiten reconocer cómo estaba organizada la vivienda.

La recuperación también dio lugar al Proyecto Casa Bolívar, que convirtió al inmueble en un espacio vinculado con la actividad cultural. Desde entonces, la casa recibió a artistas visuales, fotógrafos, actores, cocineros, coreógrafos, performers y músicos, cuyas obras y actividades pasaron a formar parte de la historia contemporánea del lugar.

Actualmente, la Casa Bolívar funciona como un espacio privado dedicado a la cultura, donde la arquitectura histórica convive con diferentes expresiones artísticas.

Cómo visitar gratis la Casa de los Dragones en octubre

La Casa Bolívar será uno de los espacios que podrán visitarse durante Open House Buenos Aires 2026, el festival que permite acceder a edificios y lugares de valor arquitectónico de la ciudad.

En esta edición, la propiedad abrirá sus puertas el sábado 3 de octubre en dos turnos:

Mañana: de 10 a 14.

Tarde: de 15 a 19.

El domingo 4 de octubre permanecerá cerrada.

La entrada es gratuita y para acceder será obligatorio presentar DNI o identificación. Además, está permitido tomar fotografías durante la visita.

Es importante tener en cuenta que el último ingreso se realiza entre 30 y 40 minutos antes del cierre de cada turno, por lo que conviene llegar con anticipación.