Desde Miniso y hasta H&M: una por una las marcas extranjeras llegan a la Argentina.

La llegada de nuevas marcas del exterior se convirtió en una de las tendencias más visibles del mercado argentino durante los últimos meses. Grandes firmas vinculadas a la moda, el deporte, la cosmética y el cuidado personal comenzaron a instalarse en distintos puntos del país, impulsando una renovada competencia dentro del sector comercial.

El fenómeno quedó reflejado recientemente con la apertura de reconocidas cadenas internacionales como Miniso que despertaron un fuerte interés entre los consumidores. Las extensas filas registradas en algunos lanzamientos demostraron que existe una importante expectativa por el desembarco de propuestas que hasta hace poco solo podían encontrarse fuera de Argentina.

Las marcas internacionales que preparan su desembarco

Entre las novedades más recientes aparece Intimissimi, la firma italiana especializada en ropa interior y prendas para el descanso, que abrió sus puertas en uno de los principales centros comerciales de la Ciudad de Buenos Aires. Su llegada fortalece la oferta de un segmento que en los últimos meses sumó nuevos jugadores internacionales.

H&M abrirá su primera tienda en Argentina en 2027

Al mismo tiempo, continúan avanzando los planes de expansión de distintas compañías globales. La cadena estadounidense Skechers amplía su presencia en el país con nuevas aperturas, mientras que marcas vinculadas al cuidado de la piel de origen asiático continúan sumando locales en diferentes shoppings. En paralelo, las negociaciones para concretar el desembarco de H&M siguen generando expectativa dentro del sector comercial.

La segunda mitad del año también estará marcada por la llegada de nuevas propuestas enfocadas en moda premium y artículos deportivos. Entre ellas sobresale el arribo de Dolce & Gabbana, que buscará posicionarse dentro del segmento de lujo con una oferta de indumentaria, accesorios y calzado.

Los centros comerciales se preparan para una nueva etapa

La expansión internacional no se limita únicamente a las marcas de moda. También avanzan proyectos vinculados al bienestar y los productos para el hogar. En ese contexto, Bath & Body Works continuará ampliando su red de locales en Argentina, mientras que la española Mango prepara la apertura de su primera tienda física en el país.

Por otro lado, el crecimiento del pádel también tendrá impacto en el mercado local con la llegada de Bullpadel, especializada en equipamiento técnico para este deporte. La marca sumará una propuesta orientada tanto a jugadores amateurs como profesionales.

El movimiento de compañías extranjeras impulsa además inversiones millonarias en infraestructura comercial. Algunos de los principales shoppings del país ya trabajan en ampliaciones y remodelaciones para recibir nuevas marcas internacionales, consolidando una tendencia que promete seguir creciendo durante los próximos años y que busca transformar la experiencia de compra de los consumidores argentinos.