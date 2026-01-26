Prohiben estos productos de limpieza por ser peligrosos para la salud

Exigen el retiro urgente del shampoo más popular por ser ilegal y peligroso para la salud

En esta noticia Por qué prohibieron su venta

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) exigió el retiro urgente de una serie de artículos de limpieza y cuidado personal de todos los supermercados y plataformas de venta.

La medida busca evitar que productos sin las garantías necesarias sigan circulando entre el público, frente al riesgo que representan para la salud de los consumidores.

Por qué prohibieron su venta

El organismo determinó que varios artículos que se estaban vendiendo no cuentan con la debida autorización sanitaria, ni con registros válidos que garanticen su fabricación segura y trazabilidad.

Ante esto, se definió prohibir la elaboración, comercialización, uso y publicidad de estos productos en todo el territorio nacional, instando a que sean totalmente retirados de los supermercados e incluso de las ventas online.

Entre los artículos afectados en esta última serie de disposiciones se encuentran:

Marca Seco Cleaner: todos los lotes y presentaciones de productos identificados bajo esta marca, entre ellos limpiadores, desengrasantes y productos para acabado de superficies.

Marca Marclean: todos los productos domisanitarias debido a que no están registrados correctamente. Esto incluye limpiadores, desengrasantes y cualquier otro producto de limpieza rotulado bajo la firma Marclean SRL.

Marca Limpimax: La disposición específica prohíbe la elaboración, uso, comercialización y distribución de: Aguas lavandinas, limpiadores o cualquier producto domisanitario identificado con la marca

Limpimax: Estos productos fueron detectados con rotulados y datos sanitarios falsos o inexistentes. Entre ellos, desengrasantes, productos para acabado de superficies y cualquier otro artículo de limpieza de uso doméstico o de superficies comercializado bajo esta marca.

Estas decisiones no solo implican la eliminación de los artículos de las góndolas, sino también que no puede promoverse ni ofrecerse su venta por ningún canal hasta que se regularicen sus autorizaciones.

Cuáles son los riesgos de consumir los productos

El problema principal que detectó el organismo es que al no contar con registros válidos ni datos legítimos de establecimientos responsables, no se puede garantizar que estos productos cumplan con estándares de calidad, composición o seguridad previstos por la normativa sanitaria.

Esto puede traducirse en:

Ingredientes no verificados o potencialmente irritantes.

Formulaciones que no cumplen con las especificaciones mínimas de uso.

Falta de información clara sobre composición, lote o fabricante.

Por estas razones, la ANMAT subraya la importancia de sacar del mercado cualquier lote de estos productos hasta que se esclarezcan y regularicen sus condiciones.