La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ordenó la prohibición inmediata de una famosa marca de pasta de dientes y de otros productos sanitarias de distintas marcas por presentar irregularidades en su registro.

A través de la Disposición 94/2026, publicada en el Boletín Oficial, el organismo informó que este producto podría implicar “efectos adversos en la salud, ya que no es posible determinar si los productos contienen ingredientes permitidos por la normativa vigente”.

¿Cuál es la marca de pasta de dientes que prohibió ANMAT?

ANMAT prohibió el uso, comercialización, publicidad y publicación en plataformas de venta online la “Pasta dental de menta y salvia blanca ” de la firma RE! que no contaba con más datos sanitarios.

La sanción se dio a causa de que “ no se hallaron productos cuyos datos identificatorios correspondan con los obrantes en el rotulado de los citados cosméticos “.

ANMAT informó que los productos no contaban con el registro sanitario correspondiente.

Esto se debe a que no se encontraban registrados en el organismo. Por eso, no se puede determinar cómo fue su formulación o si posee ingredientes permitidos por sanidad.

ANMAT también señaló que los insumos se encontraban en venta sin contar con la debida autorización sanitaria, lo que los convierte en productos ilegítimos según la normativa vigente.

¿Qué resolvió ANMAT sobre el dentífrico ilegal?

La Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud de ANMAT informó que “al no encontrarse inscriptos, se desconoce el establecimiento responsable de su elaboración, impidiendo verificar condiciones de producción, controles de calidad y trazabilidad".

“No es posible determinar si los productos contienen ingredientes permitidos por la normativa vigente, lo que representa un riesgo sanitario potencial. La utilización de productos cosméticos no autorizados puede generar efectos adversos en la salud, razón por la cual resulta necesario adoptar medidas preventivas", indicó el texto oficial.

Con el objetivo de proteger la salud pública y prevenir incidentes, ANMAT resolvió:

Prohibir el uso, comercialización y distribución de todos los lotes del producto.

el uso, comercialización y distribución de todos los lotes del producto. Ordenar a la firma el retiro inmediato del producto del mercado.

a la firma el retiro inmediato del producto del mercado. Informar al a todas las autoridades competentes sobre la medida

¿Qué hacer si tengo el producto prohibido por ANMAT en casa?

ANMAT recomienda a profesionales de la salud, supermercados, farmacias y particulares:

Verificar si poseen alguno de los productos detallados.

Suspender inmediatamente su uso.

No comercializar ni distribuir el producto médico.

Comunicarse con ANMAT para reportar su tenencia o detectar su venta irregular. Las denuncias pueden realizarse a través del canal ANMAT Responde o escribiendo a pesquisa@anmat.gob.ar.

ANMAT explicó cómo es el protocolo para productos falsos.

Además, el organismo suele detallar en el anexo de sus resoluciones oficiales las diferencias existentes entre el producto original y las unidades falsificadas .

“En caso de contar con aquellas con las características descriptas, los usuarios deberán contactarse con los entes de control a cargo vía mail o a través del sitio ANMAT Responde" , sumaron.