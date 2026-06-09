Confirmado: este es el grave error que dispara el consumo de gas en invierno y el costo en la factura.

Cuando las temperaturas comienzan a descender, mantener la casa cálida se vuelve una necesidad diaria. En ese contexto, muchas familias buscan distintas formas de conservar el calor durante toda la noche sin imaginar que algunas costumbres terminan generando el efecto contrario sobre el bolsillo.

Especialistas en eficiencia energética advierten que existe una conducta muy extendida en los hogares que incrementa notablemente el consumo de gas y eleva el valor de las facturas. La creencia de que mantener la calefacción encendida durante horas ayuda a ahorrar suele estar detrás de una decisión que termina impactando en los gastos mensuales.

El hábito que aumenta el gasto energético durante el invierno

Uno de los errores más frecuentes consiste en dejar estufas o calefactores funcionando toda la noche mientras las personas duermen. Muchas personas consideran que apagar los equipos y volver a encenderlos al día siguiente demandará más energía, pero los especialistas sostienen que esta idea no se corresponde con el funcionamiento real de los sistemas de calefacción.

Los expertos sugieren calefaccionar las habitaciones algunas horas antes de acostarse (Fuente: Shutterstock). Fuente: Shutterstock Oleg Opryshko

Una vez que los ambientes alcanzan una temperatura confortable, mantener los artefactos encendidos durante varias horas genera un consumo continuo que puede reflejarse directamente en la factura de gas. Además, durante el descanso nocturno el cuerpo suele adaptarse mejor al frío gracias al uso de frazadas, acolchados y ropa adecuada para la temporada.

Las medidas recomendadas para ahorrar sin pasar frío

Los expertos sugieren calefaccionar las habitaciones algunas horas antes de acostarse y apagar los equipos al momento de dormir. De esta manera, los ambientes conservan parte del calor acumulado sin necesidad de mantener un gasto constante durante toda la madrugada.

También recomiendan reforzar el aislamiento de la vivienda mediante burletes en puertas y ventanas, mantener cerrados los ambientes para evitar pérdidas térmicas y utilizar textiles de abrigo de buena calidad. Estas medidas permiten conservar una temperatura agradable por más tiempo y reducir la dependencia de la calefacción.

Además del ahorro económico, esta estrategia puede contribuir a mejorar el descanso y evitar ambientes excesivamente secos. En una temporada donde los costos energéticos ocupan un lugar central en la economía doméstica, adoptar hábitos más eficientes puede marcar una diferencia importante en el ahorro de energía durante los meses más fríos del año.