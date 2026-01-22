Alerta rojo por una intensa ola la de calor que llegará con temperaturas de 40°: qué provincias están bajo riesgo. Foto: Shutterstock

Vuelve la ola de calor con temperaturas sofocantes que llegarán a los 40° C en diferentes provincias. Así lo confirmó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mediante un nuevo aviso en su página web, por lo que el 60% del país está bajo alerta roja.

El organismo especificó que la sensación térmica irá en ascenso a partir de este jueves, superando la barrera de los 34° en diferentes regiones.

¿Qué provincias están bajo alerta por ola de calor?

La zona más afectada por la ola de calor será el norte argentino, en donde este mismo jueves ya se esperan máximas de hasta 37° C en Formosa y el este de Jujuy.

Tanto el sábado y el domingo, seguirá el mismo calor sofocante para la provincia formoseña y jujeña. También se sumarán Misiones, Chaco, Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Corrientes, San Juan, San Luis, Buenos Aires, La Pampa, Neuquén y Río Negro.

En todas estas provincias, la temperatura no bajará de los 32°, mientras que muchas llegarán a 36°. En ese sentido, el peor día será el martes, en donde Formosa y Jujuy registrarán térmicas de hasta 40° C y mínimas de 26°.

¿Cómo estará el clima en Buenos Aires?

Durante el jueves 22 y especialmente el viernes 23 de enero, las temperaturas siguen subiendo: mínimas entre 19-22 °C y máximas que superan los 31 °C (incluso por encima de 32 °C en zonas alejadas del río).

Estos valores acercan la región a los umbrales para ola de calor (mínima ≥ 22 °C y máxima ≥ 32.3 °C en CABA durante tres días consecutivos). El viernes podría iniciar el conteo si se cumplen ambos criterios.

Los días más sofocantes se esperan para el fin de semana, particularmente el sábado 24 y domingo 25 de enero, con mínimas entre 22-25 °C y máximas que oscilarán entre 32 °C y 36 °C.

Las tardes serán muy calurosas debido a la insolación máxima, vientos noreste y ausencia de inestabilidad o lluvias, lo que genera un ambiente agobiante, especialmente en sectores no ribereños.

Las recomendaciones ante una ola de calor

Desde el sitio del gobierno argentino se especifican diferentes recomendaciones oficiales a la hora de afrontar una ola de calor: