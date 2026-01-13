El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por una ola de calor extrema que se prolongará al menos durante 72 horas. Según el organismo, el fenómeno afectará principalmente a Santiago del Estero, Salta, Formosa y Chaco, con temperaturas cercanas a los 40°C.

Provincias bajo alerta por calor extremo

El sistema de pronóstico extendido del SMN advierte sobre temperaturas extremas en las siguientes provincias:

Santiago del Estero

La ola de calor comenzó esta semana y alcanzará su pico este martes 13 de enero, con 38°C en el norte provincial. Las altas temperaturas se mantendrán hasta el jueves, cuando se espera el ingreso de tormentas intensas que provocarán un descenso de unos 5 grados.

Salta

El calor extremo se siente con fuerza, con máximas de 39°C en el este provincial este martes. Las altas temperaturas persistirán hasta el jueves, cuando llegarán tormentas que se extenderán hasta la próxima semana, generando un descenso de hasta 10 grados para el fin de semana.

Formosa

Este martes se registraron picos de 39°C en el oeste provincial. El calor continuará hasta el jueves, con un leve alivio por tormentas nocturnas que se prolongarán hasta el sábado.

Chaco

La semana comenzó con 36°C, pero el jueves será el día más caluroso, con 37°C en el norte provincial. El viernes por la mañana ingresarán lluvias intensas que se mantendrán hasta el sábado por la noche.

Pronóstico de temperaturas del SMN. Servicio Meteorológico Nacional

¿Qué es una ola de calor?

Se considera ola de calor a un período excesivamente cálido en el que las temperaturas máximas y mínimas superan, durante al menos 3 días consecutivos, ciertos valores que dependen de cada localidad. Por ejemplo, en CABA se define como ola de calor cuando la mínima supera los 22°C y la máxima los 32,3°C.

Estos umbrales se calculan en base al Percentil 90 (P90), lo que significa que se considera extremo cuando se supera el 90% de los registros históricos para esa zona.

¿Cómo estará el clima en Buenos Aires?

El organismo publicó el pronóstico del tiempo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:

Martes 13 : mínima de 25° y máxima de 33°, con el cielo parcialmente nublado por la mañana y con tormentas aisladas por la tarde.

Miércoles 14 : mínima de 23° y máxima de 33°, con el cielo parcialmente despejado.

Jueves 15 : mínima de 23° y máxima de 30°, con chaparrones por la mañana y tormentas aisladas por la tarde-noche.

Viernes 16 : mínima de 18° y máxima de 28°, con el cielo ligeramente nublado.

Sábado 17 : mínima de 19° y máxima de 32°, con el cielo algo nublado.

Domingo 18: mínima de 21°C y máxima de 28°C, con el cielo mayormente nublado.