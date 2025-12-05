El jueves 4 de diciembre fue el día de mayor temperatura en lo que va de la primavera. Con una sensación térmica que estuvo cerca de los 40 grados, la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano atravesaron una de las jornadas más calurosas del mes.

La cercanía del verano ya se siente y van quedando atrás los días más frescos de la primavera, sin embargo, el pronóstico indica que podremos disfrutar de un clima más agradable en los próximos días.

Esto se debe a que se aproximan fuertes ráfagas de vientos y lluvias a la Ciudad y a los alrededores, con lo que el termómetro bajará varios grados. ¿Cuándo llegará el alivio, según el SMN?

Cómo estará el clima el fin de semana largo

Este viernes 5, la mañana arrancó con una mínima de 24 grados, mientras que la temperatura máxima se ubicará en 35 grados.

Un panorama similar se registrará este sábado, cuando la mínima será de 21 grados y la máxima llegará a los 30 grados.

El pronóstico extendido de CABA muestra que lloverá el lunes 8. Fuente: SMN

Sin embargo, el domingo, llega un poco el alivio, a pesar de que todavía no se hacen presentes las lluvias. El día comenzará con 18 grados y la máxima estará en 26 grados.

Según información de Meteored, el viento con componente desde el Río de La Plata, sudeste-este, marcará la diferencia en las características de la masa de aire, poniendo un final a la seguidilla de tarde sofocantes en la zona.

Cuándo lloverá en Buenos Aires y el termómetro marcará 18 grados

El lunes se espera la llegada de las lluvias para la noche, aunque el viento del sudeste-este es el que ya habrá provocado el descenso en la temperatura que marcará la próxima semana.

Es así que se espera que hasta el próximo jueves 11 de diciembre, el termómetro no supere los 28 grados cuando alcance la temperatura máxima.

Qué provincias tendrán lluvias este viernes 5 de diciembre

San Luis y San Juan: ola de calor con tormentas

Las provincias ubicadas al oeste de Argentina también se verán afectadas por un fuerte temporal. Las tormentas llegarán a San Luis y San Juan durante la tarde del viernes 5 para cortar la ola de calor con máximas de 35°. Las lluvias continuarán durante todo el sábado 6 y estarán acompañadas por una sensación térmica de 29° y ráfagas de viento de hasta 31 km/h.

El domingo 7 continuará la caída de agua, pero esta vez con un descenso en las temperaturas de hasta 18°.

La Rioja: tormentas de viernes a lunes

El Servicio Meteorológico publicó que la provincia de La Rioja se llevará una de las peores partes de la tormenta. Las precipitaciones comenzarán al mediodía del viernes 5 para cortar la máxima de 36°. Se espera que continúen durante todo el fin de semana hasta el mediodía del lunes, en donde abrirá la semana con mínima de 19°.

Tucumán y Catamarca: lluvias intermitentes

El temporal escalará hacia el noroeste del país y también afectará a Tucumán y Catamarca. Se esperan tormentas durante todo el viernes y lluvias aisladas durante el sábado. Las condiciones climáticas recién mejorarán durante la tarde del domingo 7.