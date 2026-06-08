La cotización del dólar alcanzó los MXN 17.47 en la sesión de cierre de mercados del lunes, 8 de junio de 2026. Esta cifra refleja una variación del -0.06% en comparación con su precio al inicio de la jornada.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.5 pesos y un mínimo de 17.5 pesos.

La cotización del dólar avanzó 0.55% en la última semana, pero cae -6.42% en el último año, mostrando un repunte reciente dentro de una tendencia anual bajista.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Freepik).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el dólar mostró leve sesgo alcista (6 avances y 4 retrocesos), sin días estables y con alternancias frecuentes, lo que sugiere impulso positivo con cierta volatilidad.

La volatilidad del Dólar durante la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana se ha situado en 7.94%, superando la volatilidad anual de 7.66%, lo que indica que su comportamiento es inestable y ha experimentado muchas variaciones recientes.

La cotización del Dólar ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 de 2, lo que indica un aumento constante en su valor. En comparación con los días anteriores, se ha observado un incremento en la demanda de la moneda, lo que también ha influido en su cotización.

Este comportamiento sugiere una recuperación del Dólar frente a otras divisas, lo que podría estar relacionado con factores económicos favorables en el país. Sin embargo, es importante monitorear los próximos días para determinar si esta tendencia se mantiene o si se ralentiza.

La variación del Dólar en la última semana.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 MXN.

¿Cómo y dónde comprar Dólar en México?

En México, las personas que deseen obtener o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Cuáles son los requisitos para comprar dólares

El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden adquirir hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único exigencia que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria.

Por otro lado, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.