La Argentina volvió a destacarse en el escenario global del turismo internacional gracias a una pequeña localidad que logró posicionarse entre los destinos más valorados del planeta.

Por sus paisajes imponentes, su identidad cultural profundamente arraigada y una fuerte apuesta al desarrollo sustentable, este pueblo fue reconocido por su capacidad para preservar su esencia mientras recibe visitantes de todo el mundo.

El reconocimiento se dio en un ranking internacional de turismo rural que evaluó a más de 270 destinos de distintos continentes. La selección estuvo a cargo de la Organización de las Naciones Unidas para el Turismo (ONU Turismo), que destacó especialmente a aquellas comunidades que combinan naturaleza, cultura viva y turismo responsable.

¿

¿Qué pueblo argentino fue elegido como el mejor del mundo?

El destino que logró este importante premio es Maimará, una localidad ubicada en la Quebrada de Humahuaca de la provincia de Jujuy. La distinción fue otorgada durante una ceremonia internacional realizada en Huzhou, China, donde Maimará se impuso como uno de los mejores pueblos del mundo para visitar en 2026 tras ser declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO.

En total, ocho pueblos representaron a la Argentina en esta competencia global, pero solo Maimará y Colonia Carlos Pellegrini, en Corrientes, alcanzaron el máximo reconocimiento. El jurado valoró especialmente el compromiso de la comunidad jujeña con la preservación del patrimonio cultural y natural, así como su modelo de turismo sostenible.

Dos pueblos argentinos alcanzaron la máxima distinción en esta edición.

Este pueblo destacado por la ONU Turismo como el mejor del mundo.

Este premio no solo posiciona a Maimará en el mapa turístico global, sino que también refuerza el lugar de la Argentina como uno de los destinos rurales más atractivos del mundo, con propuestas auténticas y alejadas del turismo masivo.

¿Cómo es el pueblo que logró el récord mundial?

Con poco más de 5000 habitantes, Maimará se encuentra rodeado por el impactante paisaje de la Paleta del Pintor, uno de los íconos naturales más fotografiados del norte argentino. El pueblo combina de manera armónica la producción agrícola, las tradiciones ancestrales y el turismo rural.

La localidad se destaca por su floricultura, con extensos campos de rosas, gladiolos y claveles, y por su vinos de altura, que dieron origen a bodegas reconocidas y a la tradicional Vendimia del Bayeh , una celebración que atrae cada año a turistas y productores.

Las fiestas populares forman parte central de la vida local. El Carnaval, las ceremonias en honor a la Pachamama y el Día de Todos los Santos reflejan una cultura viva que se transmite de generación en generación y que fue clave para obtener el reconocimiento internacional.

Este pueblo no solo destaca por su belleza natural, sino también por su sustentabilidad.

Otros puntos destacados de este pueblo

En los últimos años, la llegada del Tren Solar de la Quebrada impulsó el crecimiento turístico de Maimará, facilitando el acceso y multiplicando la cantidad de visitantes que recorren la región de manera sustentable.

Quienes visitan este pueblo pueden disfrutar también de una gastronomía regional marcada por sabores tradicionales como el locro, la humita, las empanadas jujeñas y postres típicos elaborados con productos locales.

El reconocimiento internacional consolida a Maimará como un ejemplo de turismo responsable, donde el desarrollo económico va de la mano con el cuidado del entorno y la identidad cultural. De esta manera, el pueblo jujeño se presenta al mundo como uno de los destinos imperdibles para 2026.