Un importante cambio en las condiciones meteorológicas comenzará a sentirse en distintas provincias de todo del país tras el fin de semana. Desde el Servicio Meteorológico Nacional alertaron que el clima seco y soleado cambiará por la llegada de una fuerte tormenta con lluvias.

Desde el SMN emitieron una alerta roja para varias localidades por la abundante caída de agua con posible presencia de granizo. En medio de una atmósfera cargada de humedad, los especialistas siguen de cerca la evolución de un sistema que podría afectar a millones de personas durante las próximas 72 horas.

El pronóstico durante los próximos días

El fenómeno climático que afecta al país consiste en una ciclogénesis (un sistema de baja presión en desarrollo) combinada con el avance de un frente frío desde la Patagonia. Esta interacción provoca lluvias continuas, tormentas con fuerte actividad eléctrica, ráfagas de viento de hasta 70 km/h y bancos de niebla muy espesos debido a la alta humedad acumulada.

El clima día a dia

Lunes: Es la jornada más crítica en la región central. Las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba registran lluvias persistentes y tormentas aisladas intensas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene las alertas amarillas por valores acumulados de agua que pueden superar los 60 mm.

Martes: El mal tiempo se desplaza con mayor fuerza hacia el Norte del país (Chaco, Formosa, Corrientes) con ráfagas y ocasional granizo. Mientras tanto, la Patagonia norte sufrirá un desmejoramiento con lluvias frías y vientos intensos. En la franja central las lluvias empezarán a disminuir de forma paulatina.

Miércoles: Comienza el cese definitivo de las lluvias en la mayor parte del país. El cielo tenderá a despejarse gradualmente desde el oeste, dando por finalizado el temporal de agua.

Shutterstock

Las zonas más afectadas del país

Buenos Aires y CABA: Atraviesan un inicio de semana muy inestable con lluvias persistentes y lloviznas intermitentes debido a un sistema de baja presión. Hay vigente una alerta amarilla por lluvias abundantes (con acumulados de entre 30 y 60 mm).

Región del Litoral (Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes): El frente inestable afecta de manera casi total a estas provincias con tormentas, importante actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos períodos.

Norte del País (Formosa y Chaco): Rige una alerta amarilla por tormentas fuertes, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo, con especial intensidad en las franjas centro y este.

Zona Central (Córdoba, Santiago del Estero y San Luis): Presentan núcleos de inestabilidad climática con lluvias aisladas y tormentas localmente fuertes acompañadas de viento.

Cuyo (Mendoza): Permanecerá con tiempo inestable, lloviznas y densos bancos de niebla durante gran parte de las jornadas.

Patagonia (Neuquén, Río Negro y Chubut): Un frente proveniente del sur generará lluvias persistentes y condiciones de mal tiempo a partir del martes 9 de junio.

Cuándo bajarán las temperaturas y qué pasará con el frente frío

A pesar de algunos descensos temporales, el cambio de masa de aire más importante todavía no tiene una fecha inmediata de llegada.

El martes se registrarán mínimas más cercanas a los valores habituales de junio, mientras que las máximas rondarán los 15 grados en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores.

La atención estará puesta en el jueves, cuando un nuevo frente frío avance sobre la región y pueda provocar nuevas lluvias durante la primera mitad del día. Recién hacia el final de la próxima semana podría consolidarse un descenso térmico más marcado, acompañado por aire más seco y una reducción significativa de la humedad que domina las condiciones actuales.